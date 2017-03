Teekasutustasu rakendub juba alates 3,5-tonnisest veokist

(Foto: Postimees/Scanpix)

Kui majandusministeerium detsembrikuus teekasutustasu kehtestamise mõttega välja tuli, räägiti veoautodest, mille täismass algab 12 tonnist. Ehkki Euroopa komisjoni hinnangul võib väiksemate veokite teekasutuse maksustamata jätta vaid erandjuhul, olid ministeeriumil selged argumendid, vahendasid ERR-i raadiouudised.

Ministeeriumi teedetalituse juhataja Lauri Künnapuu rääkis näiteks sellest, et kuna väiksemate masinatega teenindatakse maapoode, ei tohiks nende olukorda raskemaks muuta.

Majandusminister Kadri Simson aga tõi välja, et väiksemaid, Eesti sisesteks kaubavedudeks kasutatavaid masinaid on diisliaktsiisiga niigi koormatud.

"Näeme, et põhiline probleem on Eestit läbivatel masinatel, siis Eestit läbivad valdavalt suuremad masinad. Need, mis on üle 12 tonni," selgitas Simson.

Euroopa komisjonile saadetud kirjas loetles ministeerium veel hulga põhjuseid, miks pole alla kaheteist tonniste masinate pealt mõistlik teekasutustasu küsida.

Näiteks hakatakse sama kaubakogust osaliselt vedama alla kolme koma viie tonniste veokite ning sõiduautodega, kirjutati komisjonile.

Selle tulemusel suureneks teedevõrgus läbitud kilomeetrite arv, keskkonnakahjud ning ka liiklusõnnetuste arv. Ning sestap ei lähe väiksematele veokitele kehtestatud maks kooskõlla senise programmidega, mille eesmärk on liiklussurmade ning tegelikult kogu teekasutuse vähendamine.

Lisaks rõhus ministeerium suurematele halduskuludele ning veelkord ohule suurendada ääremaastumist. Kõigest sellest siiski kasu ei olnud, tõdeb Lauri Künnapuu nüüd, mõned kuud hiljem.

"Oleme saanud Euroopa Komisjoni poolt tagasisidet selle kohta, kas meil oleks võimalik rakendada tasu alates 12 tonnist. Komisjon oma kirjas ei olnud kahjuks veendunud meie argumentides," ütles Künnapuu.

Niisiis koostatakse nüüd eelnõud, mille järgi hakkavad teekasutustasu maksma need, kes tahavad sõita vähemalt kolme koma viie tonnise veoautoga, ning maapiirkondadele erisusi siin teha ei saa.

Aga kui maksu kehtestamine siiski nii palju küsitavusi ja riske tekitab, nagu ministeerium varem välja on öelnud, kas ei võiks siis üldse maksust loobuda? Lauri Künnapuu tõdeb, et ametnikuna tema seda kommenteerida ei saa.

Pealegi arvestas täiendava maksurahaga kahe tuhande kaheksateistkümnenda aasta eelarves juba eelmine valitsus. Künnapuu sõnul hakkab 3,5 kuni 12-tonnise veoauto omanik aastas maksma keskmiselt viissada eurot teekasutustasu.