Eesti Post kaebas Express Posti konkurentsiametisse

(Foto: Postimees/Scanpix)

Eesti Post esitas konkurentsiametile kaebuse oma põhirivaali Express Post vastu, kuna leiab, et konkurent veab samasse kontserni kuuluvaid väljaandeid soodsamalt kui teisi väljaandeid.

Riigile kuuluv Eesti Post taotleb konkurentsiametilt järelevalvet Express Posti tegevuse suhtes perioodika kojukande kaubaturul linnapiirkonnas ja perioodika tellimuste vastuvõtmise kaubaturul, kirjutab Äripäev.

Eesti Posti hinnangul on Express Post kuritarvitanud turgu valitsevat seisundit, muuhulgas leiab Eesti Post, et Express Post on pakkunud perioodika kojukandele linnapiirkonnas mõnel juhul põhjendamatult madalat ning isegi kolm korda soodsamat hinda kui Eesti Post.

Express Posti tegevjuhi Risto Eelmaa sõnul on kahetsusväärne, kui riigiettevõte püüab selliste survemeetoditega vähendada konkurentsi ajalehtede kojukande turul.

Konkurentsiameti teatel on Eesti Posti taotlus praegu analüüsimisel ja pärast seda selgub, mis saab edasi.

Maapiirkonnas tegutseb kojukandega ainsana Eesti Post ja saab selleks riigilt dotatsiooni, Express Post teeb kojukannet Tallinnas ja Tartus ning nende lähivaldades, samuti pärnus, Viljandis ja Sindis ning Eesti Post on välja arvutanud, et Express Posti turuosa linnapiirkonnas on umbes 96 protsenti ja Eesti posti oma umbes neli protsenti.