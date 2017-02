Sõõrumaa: Eesti kinnisvaraturg võib olla plahvatusohtlik

Kuldses kiivris Urmas Sõõrumaa uue hoone sarikapeol Rotermanni kvartalis. (Foto: SCANPIX / SANDER ILVEST / POSTIMEES)

Kinnisvaraarendaja Urmas Sõõrumaa hinnangul näitavad viimased arengud, et Eesti kinnisvaraturg võib olla plahvatusohtlik, kuid ettevõtja enda projektid tema hinnangul ohus pole, kuna nende asukoht on hea.

"Eks ta natukene plahvatusohtlik on, selles mõttes et kraanasid ei jätku vahel ja ehitusettevõtetel on pidevalt käed tööd täis," ütles Sõõrumaa BNS-ile. "Sellist kriisi nagu 2008. aastal oli, kindlasti ei tule, aga mingi tagasilöök võib ikka tulla."

Iseenda projektide puhul Sõõrumaa küll otsest ohtu ei näe. "Sellisel ajal tulevad ikka meelde kinnisvara kuldsõnad: asukoht, asukoht, asukoht. Meie arendused asuvad siin kõik sellel kuldse liini peal, siia lihtsalt maju juurde ei mahu," ütles ta.

Sõõrumaa ettevõte U.S. Invest AS arendab elu- ja büroohooneid Rotermanni kvartalis. Lisaks arendab firma Skyline'i projekti, mille raames valmib Lasnamäe nõlvale kolm 13-korruselist kortermaja kokku 141 korteriga. Skyline'i projekt läheb maksma ligi 20 miljonit eurot. Praeguseks on ehitusest valminud esimese torni 10 korrust, rääkis Sõõrumaa.

Sõõrumaa elu- ja ärihoone Rotermannis valmib sügisel

U.S. Invesi Rotermanni kvartalisse rajatav elu- ja ärihoone R18 saab lõplikult valmis ilmselt sügisel. Neljapäeval saavutas hoone maksimaalkõrguse. Sarikapeo järel ütles Sõõrumaa BNS-ile, et plaanide kohaselt saab hoone lõplikult valmis septembris või oktoobris.

Kokku 11 000 ruutmeetrise suletud netopinnaga hoone esimesele korrusele tulevad kaubanduspinnad ning ülemistele korrusele osaliselt bürood, hoonesse tuleb ka 58 korterit. Ettevõtja sõnul on hoones praegu broneeritud juba ligikaudu pool pindadest.

Projekti arenduse kogumaksumus oli Sõõrumaa sõnul kokku umbkaudu 12 miljonit eurot.

U.S Investil on Rotermanni kvartalis arendusjärgus ka teine projekt, ent selles on vaid büroo- ja äripinnad. See hoone peaks valmima ligikaudu kolme aasta pärast.