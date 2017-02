KredEx õpetas ettevõtjaid Eesti brändi tööriistakasti kasutama

Paljudes ettevõtetes on tekitanud küsimusi see, kuidas saaksid ettevõtjad vastloodud Eesti brändi ja selle juurde kuuluvat nn tööriistakasti oma firma tutvustamisel ära kasutada. Selleks korraldas KredEx töötoa.

KredEx Krediidikindlustuse poolt eksportijatele korraldatud töötoa arutelu näitas, et teiste ettevõtetega konkureerimise kõrval on tihe konkurents ka riikide kuvandite vahel, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Töötoas osalenud ettevõtete esindajad pidasid endale kõige kasulikumaks Eestit tutvustavat foto- ja videovalikut.

"Huvipakkuvamad olid Eesti esitlusšõud slaidi- või videoprogrammina. Kui me läheme koostööpartneri juurde, siis me saame paari minutiga juba täpselt ja väga hästi ära rääkida oma tausta. Kui me toodame disainmööblit, mida tahame müüa võimalikult hea hinnaga, siis ka taustamaterjal oleks võimalikult hea ja meid toetav," selgitas Radis OÜ juhatuse liige Mauri Abner.

"Väga kasulik on Eestit tutvustav presentatsioon, kus on kirjas põhilised faktid, mis iseloomustavad nii Eesti majandust, kultuuri, demograafiat, loodust, keskkonda. Väga hea, et ei pea neid statistilisi andmeid erinevatelt lehekülgedelt kokku otsima, vaid on alati uuendatud presentatsioon kodulehelt kättesaadav," rääkis ka Värska Vee tootearendus- ja turundusjuht Mari-Liis Küppar.

KredExi Krediidikindlustuse juhataja Meelis Tambla kinnitas, et Eesti ettevõtetel on sageli vaja välispartneritele tutvustada keskkonda, kust nad tulevad, samuti kultuuriruumi ja tööharjumusi. "Palju on Eestit puudutavaid lugusid. Sinna juurde on vaja lisada pildimaterjali, mis on meie professionaalsete fotograafide poolt toodetud ja kõigile kättesaadavad," lisas Tambla.