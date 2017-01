Eften maksab 12,2 miljonit dividende

Efteni portfelli kuuluv Radisson Blu Sky hotell. (Foto: Postimees/Scanpix)

Fondide summaarne varade maht oli aastavahetuse seisuga 492 miljoni eurot, kasvades aastaga ligi 160 miljonit ehk 49%.

Fondide kogu omakapitali maht oli 232 miljonit eurot ning puhaskasum kokku 29,2 miljonit võrreldes 16,5 miljoniga 2015. aastal.

Kõigis kolmes Efteni kinnisvarafondis kehtib üks ja sama dividendipoliitika – dividendideks jagatakse 80% fondi iga aastasest vabast rahavoost.

Kui 2015. aastal maksti kolmest fondist kokku kaheksa miljonit dividende, siis tänavu kevadel plaanib ettevõtte kogu väljamaksena 12,2 miljonit eurot.

"Võib julgelt öelda, et Balti ärikinnisvaraturg on 2009. aasta majanduskriisist taastunud ja jõudnud “uuele normaalsusele”. Edasisi arenguid on raskem hinnata olukorras, kus ärikinnisvarahinnad on globaalselt teinud viimasel viiel aastal väga tugeva tõusu, ning USA Föderaalreserv on esimese peamise keskpangana asunud intressimäärasid tõstma," kommenteeris Eften Capitali tegevjuht ning kinnisvarafondide juht Viljar Arakas.