Leedo: Saaremaa Laevakompanii Saksa firma esitas pankrotiavalduse

Vjatšelsav Leedo aasta tagasi Cuxhavenis. (Foto: Postimees/Scanpix)

Saaremaa Laevakompanii nõukogu esimees Vjatšeslav Leedo selgitas enda finantseeritavale ajalehele, et pankrotiavalduse esitasid 6. märtsil Cuxhaveni ringkonnakohtule Elb-Linki eestlastest juhatuse liikmed Urmas Treiel ja Gren Noormets.

Leedo sõnul ei suutnud Elb-Link enam täita rahalisi kohustusi Saaremaa Laevakompanii ees ja seetõttu ei nähtud olukorra lahendamiseks muid võimalusi.

Pankrotiavalduse esitamisest hoolimata käivad Leedo andmetel läbirääkimised Elbel laevaliikluse taastamiseks. “Laevad pole kuskile läinud, ehkki nende vastu on palju huvi tuntud, eelistatakse, et liiklus Elbel jätkuks, kuna kõik on sellest väga huvitatud,” kinnitas ta.

Varasematel andmetel läksid Elbe jõel sõitnud parvlaevad Saaremaa ja Muhumaa laenu katteks üle Hollandi pangale DVB Bank. "Kuigi SLK teatas möödunud nädalal – SLK omanikule Vjatšeslav Leedole kuuluva ajalehe Saarte Hääl vahendusel –, et müüs osaluse Elbe-Link Reedereis ja lahkus sealsest ärist, on see vaid pool tõde. Tegelikkuses ei suutnud SLK Saksamaa tütarfirma Elbe-Link Reederei enam väidetavalt ettevõtja Olav Miilile kuulunud laevade eest pangale liisingumakseid tasuda," kirjutas Õhtuleht.

SLK esitas juba veebruaris veeteede ametile avalduse, mille alusel kustutati nii Saaremaa kui ka Muhumaa Eesti registrist. Ameti kommunikatsioonijuhi Priit Põikliku sõnul teatas SLK, et laevad lähevad Malta registrisse, mis on ka aluste algne lipuriik. Alused on alates 1. märtsist seisnud Saksamaal Cuxhaveni sadamas, nende meeskonnad on aga koju saadetud.