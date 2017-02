Venemaa kehtestas enamikule EL-i toiduainetööstustele ekspordikeelu

Toiduainete hulgiladu Food City Moskvas (Foto: TASS/Scanpix)

Nimekirjast on eemaldatud ettevõtted, mis pole Venemaale kaupa eksportinud enam kui kolme viimase aasta jooksul. Kokku eemaldati nimekirjast 500 ettevõtet üle Euroopa, ütles Eesti veterinaar- ja toiduameti (VTA) peadirektori asetäitja Olev Kalda BNS-ile.

Rosselhoznadzor põhjendas, et need ettevõtted ei ole pika aja jooksul kaupa Venemaale eksportinud ning on vaja uuesti kontrollida liikmesriikide järelevalvetegevuse on vastavust Venemaa nõuetega, teatas veterinaar- ja toiduamet.

Ettevõtte puhul, mis on viimase kolme kuni pooleteise aasta jooksul eksportinud, load peatati, rääkis Kalda. Ettevõtetel, mis viimase 18 kuu jooksul on Venemaale kaupa viinud, jäid load alles, lisas ta. Eestis oli selliseid ettevõtteid Kalda sõnul vaid üks.

Euroopa Komisjon on saatnud Rosselhoznadzorile kirja, milles esitas nõude põhjendamatute piirangute lõpetamiseks.