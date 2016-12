Trump kutsus Boeingut esitama hävitaja F-18 Super Hornet hinna

Hävituslennukid F-35. (Foto: Reuters/Scanpix)

"Lockheed Martini F-35 tohutu hinna ja ülekulu tõttu olen palunud Boeingul esitada võrreldava F-18 Super Horneti oodatav hind!" säutsus Trump.

Based on the tremendous cost and cost overruns of the Lockheed Martin F-35, I have asked Boeing to price-out a comparable F-18 Super Hornet! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 22, 2016

Trump kohtus neljapäeval USA kaitseministeeriumi ametnikega, et uurida kulude vähendamise võimalusi, eriti seoses F-35 programmiga.

Ühendriikide järgmine president kohtus ka Lockheedi tegevjuhi Marillyn Hewsoni ja Boeingu juhi Dennis Muilenburgiga.

Lockheed Martini ja valitsuse leping näeb ette 2443 F-35 ostmist 379 miljardi dollari eest. Varghävitajate kasutamisega nende eeldatava kasutusaja lõpuni 2070. aastal kaasnevate hoolduskulude kokkulöömise järel võivad programmi kulud küündida 1,5 triljoni dollarini.

Trump säutsus eelmisel nädalal, et F-35 programmi kulud on kontrolli alt väljunud. Ta on öelnud ka, et Boeingu plaan uute presidendi lennukite tootmiseks on liiga kallis.

Alates 1990. aastate lõpust kasutuses oleval F/A-18 Super Hornetil puuduvad vargvõimed.