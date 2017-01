Riia lennujaama reisijate arv kasvas viis protsenti 5,4 miljoni inimeseni

Riia lennujaam (Foto: Reuters/Scanpix)

Kasv näitab, et Riia lennujaama suunatud kasvustrateegia on toonud häid tulemusi ütles Riia Rahvusvahelise Lennujaama juhatuse esimees Ilona Līce pressiteate vahendusel. "Ülesanne järgnevateks aastateks on arendada välja infrastruktuuri, suurendamaks nii reisijate numbreid kui ka kaubamahtu, saamaks mitte ainult Baltikumi juhtivaks lennujaamaks, vaid Läänemere regiooni juhtivaks lennujaamaks."

Enam kui pool reisijatest lendasid Läti rahvusliku lennufirmaga Air Baltic. Sellele järgnes 18,3 protsendiga Ryanair ja 8,5 protsendiga Wizzair. Olulisemad sihtkohad olid London, Moskva, Frankfurt ja Helsinki.

Möödunud aastal kasvas transiitreisijate arv 15,3 protsenti, moodustades kogu reisijate arvust 27,3 protsenti. Tallinn, Vilnius, Moskva, Helsingi ja Peterburi olid populaarseimad transiitsihtkohad.

Kaubamaht kasvas Riia lennujaamas möödunud aastal 4,8 protsenti.