Leht: minister Palo sekkus jõuliselt Eesti Posti uue juhi valimisse

Ettevõtlusminister Urve Palo. (Foto: ERR)

Riigifirma Omniva (endine Eesti Post) nõukogu otsustas juhi konkursil senise juhi Aavo Kärmase välja vahetada Joona Saluveeri vastu ning väidetavalt oli see ettevõtlus- ja infotehnoloogiaministri Urve Palo nõudmine.

Eesti Päevaleht kirjutab, et Palo eitas enda sekkumist ja märkis, et kohtus enne otsuse tegemist mõlema kandidaadiga ning nõukogu on oma otsustes vaba.

Lehele teadaolevalt püüti Palot ka majandusministeeriumis Kärmase väljavahetamise suunise andmises ümber veenda ja nõukogu oli tegelikult juhina toetanud just Kärmast - seda kinnitab fakt, et mullu novembris otsustas nõukogu teha Kärmasele ettepaneku juhina jätkata, kuid õige pea pärast seda ministriks saanud Palo soovitas nõukogul juhatuse esimehe kohale siiski konkurss korraldada.

Nõukogu liikmed on Merike Saks (esimees), Mario Lambing, Toomas Leito, Raul Kudre, Lauri Paeveer ja Veiko Tischler.

Anonüümsust palunud allikas viitas, et Kärmasel ja Palol on juba varasemast eriarvamus selle kohta, kuidas ikkagi Eesti Posti/Omnivat juhtima peaks.

"Üks on ärimees, kes ehitab rahvusvahelist ettevõtet, ja teine on sots, kelle jaoks ettevõtte kasum pole kõige tähtsam," öeldi naljana lihtsustatud kokkuvõtteks, kuidas kahe juhi maailmavaade omavahel ei sobi.

Kärmas soovib jõuliselt Hiina-suunalist äri jätkata, Palo arvates tuleks rohkem tähelepanu pöörata kodumaisele postiteenusele, samas rõhutavad nii Palo kui ka Saks rõhutavad Kärmase väljavahetamise peamise põhjusena pikalt ametis viibimist, kuna Kärmas on ettevõtte juhatusse kuulunud kümme aastat.

"Kui inimene töötab ühes ettevõttes juhina väga pikalt, siis peab nõukogu maksimaalselt pingutama, et ettevõte ei muutuks liiga sissetöötanud juhi keskseks," märkis Palo.

Palo sõnul näeb ta suurt arenguruumi ettevõtte teenuse ja müüginäitajate ning seeläbi majandusnäitajate kasvus ning selle hüppe tegemiseks on vaja uut hingamist ja energiat.

Omniva käive suurenes eelmise aasta auditeerimata tulemuste järgi 27 protsenti 96 miljoni euroni, ärikasum jäi samale tasemele 2015. aasta ehk 1,4 miljoni euroga, puhaskasum vähenes 1,4 miljonilt 1,2 miljonile eurole peamiselt just Hiina-suunalise äri laienduste arvel.

Aprilli lõpuni tööd jätkav Kärmas ütles, et kandideeris konkursil võrdsetel alustel teistega. "Mul ei olnud ühtegi indikatsiooni, et keegi mind tegelikult konkursile ei soovinud. Kindlasti olin ja olen endiselt täis tahet Omniva äri vedada," ütles ta ja lisas, et Paloga neil otseseid lahkhelisid pole olnud, samuti ei ole etteheiteid tulnud nõukogult.