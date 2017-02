Balticconnectori esimesed ehitustööd algavad vähem kui aasta pärast

Eesti ja Soome gaasitoru Balticconnector esimesed ehitushanked kuulutatakse välja lähinädalatel, vähem kui aasta pärast algavad ehitustööd ning 2019. aasta lõpuks peaks taristu valmis olema. Balticconnector seob Balti-Soome gaasivõrgud ning tarbija jaoks tähendab see suuremat konkurentsi ning loodetavasti ka madalamat hinda.

Balticconnectori Soome-poolne osa tuleb Inkoosse. Sealt läheb toru Soome lahte, kulgeb 80 kilomeetrit mööda merepõhja ning tuleb maale Paldiskis Pakrineemel, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Ehitushanked kuulutatakse välja paari kuu jooksul ning ehitustööd hakkavad seal pihta järgmise aasta alguses.

"Kõige olulisem on see, et sinna tuleb kompressor, mis tagab, et gaas jõuab Lätist Inculkansi maa-alusest hoidlast Soome ja Soomest tulev gaas jõuab Eestisse ja siit edasi Lätti ja Leetu," selgitas Eleringi juht Taavi Veskimägi.

Balticconnectori eesmärk on luua alates aastast 2020 ühtne Balti-Soome gaasiturg. Et ühendada Soome ja Baltikumi gaasivõrk ülejäänud Euroopa Liiduga, oleks vaja valmis ehitada ka Leedu ja Poola vaheline ühendus.

Veskimägi loodab, et see valmib samuti aastail 2020-2022, kuid tunnistab samas, et selles osas on olukord segane.

"Mis puudutab Leedu-Poola linki ehk GIPL-it, siis selle kohta ei oska ma midagi öelda. Seal on kahjuks olnud Poola poolt palju segadust, trassikoridori on palju muudetud. Ma ei tahaks võtta mürki selle eest, kui kiiresti nad seda toru suudavad ehitada," rääkis ta.

Samas toonitas Veskimägi, et Balticconnector täidab oma eesmärgid ka Poolata. Lisaks Inculkansile on Leedus Klaipeda LNG-terminal ning Paldiskisse tuleb ilmselt ka Alexela terminal, mis Vene gaasile alternatiivi pakuvad.

Alexela juhatuse liige Marti Hääl kinnitas, et terminali ehitamise plaan on jõus vaatamata sellele, et Brüssel nende rahataotlusele eitavalt vastas. Ettevõtte teatel on terminali Balticconnectoriga liitmise taotlus praegu vaid tehniliste detailide taga.

"Balticconnectoriga liitumise tehnilisi üksikasju oleme arutanud Eleringiga ja oleme lõpusirgel tehniliste üksikasjadega. Selle koostöö tulemusena on positiivne see, et nii kompressorjaama kui ka LNG jaama tehniline võimekus on sünkroniseeritud nii, et liigseid kulutusi ei peaks tegema. Kui tehnilised detailid on paigas, siis saab selle liitumise vormistada," selgitas Hääl.

Alexela terminal ja Eleringi kompressorjaam on nelja tuhande elanikuga Paldiski jaoks väga suured investeeringud. Sealsed ettevõtted loodavad, et Balticconnector toob linna ka teisi investeeringuid ja töökohti.

"See on suur samm Paldiski linna gasifitseerimise osas, mis aitab täita tööstusalad. Linna tuntus välisinvestorite silmis paraneb, eriti Soome investorite silmis," arvas Paldiski ettevõtjate liidu juhatuse liige Nikolai Pitšugov.