Ülevaade: olulised muutused selle aasta tuludeklaratsiooni reeglites

(Foto: Liis Treimann/Postimees/Scanpix)

Suured maksumuudatused ootavad meid ees alles 2019. aastal. Siiski on aga juba sel aastal mitmeid olulisi muutusi, mida maksude deklareerimisel tähele panna. Pisut on täienenud e-maksuamet, kuhu on nüüd võimalik kanda tuluandmeid ka mõnelt jagamismajandusega seotud platvormilt.

Maksu- ja tolliamet aitas ERR.ee-l kokku panna oluliste muudatuste nimekirja, mis aitab sel aastal oma rahaasju joonel hoida ja kõik summad õigesti deklareerida. Nagu tavaliselt, tuleks 8.-10. veebruarini tuludeklaratsiooni eelvaade üle vaadata. "Kui midagi on puudu, tuleks võtta andmete esitajatega ühendust. Nagu ikka, oleme toeks nii telefonidel kui meilitsi ja foorumis," sõnas MTA esindaja Rainer Laurits.

Esimesed muudatused puudutavad juhilubade tegemist ja huviharuduse kulusid. Enam ei ole võimalik maha arvata mootorratta ja –sõiduki (A- ja B-kategooria) juhilubade koolituskulusid.

Ka huvihariduse kulude tuludest mahaarvestamine on piiratud, seda täisealistele. See tähendab, et tuludest saab maha arvestada vaid alaealiste huviharidusele tehtud kulutused. Sellega seoses ei esita koolitusteenust pakkuvad ettevõtted seda infot enam inimese eeltäidetud deklaratsioonil.

Osad Eestis tegutsevad jagamismajanduse platvormid on nüüd seotud ka e-maksuameti ja e-tolliametiga, need on Uber, Taxify, Autolevi ja Estateguru. Neilt platvormilt on võimalik otse aasta tuluandmed e-MTA-sse saata ning need automaatselt tuludeklaratsiooni vastavasse lahtrisse kanda.

MTA teenindusosakonna juhtivspetsialisti Hannes Udde sõnul on selle nn mugavusteenuse kasutamine vabatahtlik. Andmeid saab edastada 15. veebruarist. Teenuse kasutamiseks peab inimene andma platvormile nõusoleku tuluandmete edastamiseks. Eeltäitmist soovinud inimeste andmed saadeti MTA-le 1. veebruariks.

Oluline on tähele panna ka üüritulude deklareerimisega seotud muudatust. Kui siiani maksustati tulumaksuga kogu üürileandja poolt deklareeritud üüritulu, siis nüüd maksustatakse eluruumi väljaüürimisest saadud tulust 80 protsenti. Meelde tuletatakse sedagi, et eluasemelaenu intressid tuleb ise internetipangast deklaratsioonile saata.

Viimaks, tuludeklaratsioon tuleb esitada ka kõigil neil, kes soovivad taotleda sel aastal esmakordselt makstavat madalapalgaliste töötajate toetust. See tähendab, et sel aastal makstav madalapalgalise töötaja tulumaksu tagasimakse võib puudutada ka neid möödunud aasta jooksul vähemalt kuus kuud täiskohaga töötanud ja alla 7817 euro tulu saanud inimesi, kes tavaliselt tuludeklaratsiooni esitama ei ole pidanud.

Madalapalgalise tagasimakse saamise eelduseks on tuludeklaratsiooni esitamine ja seejärel saab inimene, kellel on tagasimakseks õigus, teha taotluse e-maksuametis/e-tollis.

"Seetõttu palume kindlasti vaadata esmalt e-maksuametis/e-tollis, kas täidate toetuse saamise tingimused (välja arvatud tulu)," märkis Laurits. Kui tingimused on täidetud ja arvutuste järgi jääb aastane tulu alla 7817 euro, siis saate e-maksuametis/e-tollis tuludeklaratsiooni esitamise järel kohe taotleda ka madalapalgalise tulumaksutagastust.