Simson soovib Pärnust väljuvad teelõigud laenuraha abil neljarajaliseks ehitada

Majandusminister Kadri Simson lubab teha valitsusele ettepaneku ehitada Pärnust Valga-Uulu ristmikuni ja Sauga ringteeni viiv maantee neljarajaliseks.

Simsoni sõnul kavatsetakse Pärnust väljuvad teelõigud neljarajaliseks ehitada laenu abil. "Järgmisel-ülejärgmisel ja üleülejärgmisel aastal me võtame laenu, sellest ca 40% läheb raudteedesse ja maanteedesse," rääkis ta "Aktuaalsele kaamerale".

"Minu ülesanne on pakkuda valitsusele välja, millistele infrastruktuuri osadele võiks järgmisel ja ülejärgmisel aastal laenuraha kulutada. Ja ma arvan, et Via Baltika, kus veokite osakaal on kõige suurem kindlasti väärib ka investeeringut sellest laenufondist," selgitas ta.

Simsoni nägemuse kohaselt ehitataks neljarajaliseks lõigud Pärnust lõunapoole kuni Valga-Uulu ristmikuni ja Tallinna suunas kuni Sauga ringteeni.

Endine Pärnu maavanem reformierakondlane Toomas Kivimägi toetab ettepanekut, kuid leiab, et Tallinna suunas tuleks neljarajaline tee ehitada välja kaugemale.

"See et minister on võtnud seisukoha, et teha Pärnust Uulu-Valga ristini, on väga hea, sest seal on autode hulk lausa kuskil 9000 või rohkemgi ööpäevas, ent ma arvan, see on pool rehkendust. Igal juhul tuleks teha ka Pärnust Areni minimaalselt, parimal juhul Pärnust Pärnu-Jaagupini," lausus riigikogu majanduskomisjoni liige Kivimägi.

Valitsus otsustab põhimaanteede uuendamise küsimused tuleval kuul.