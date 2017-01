Komisjoni sõnul suurendaks prügisortimist hoiakute muutumine ja konteinerite võrgu tihendamine

(Foto: Toomas Huik/Postimees/Scanpix)

Mullu avaldatud riigikontrolli audit näitas nimelt, et prügisortimine on endiselt Eestis puudulik, vahendas "Aktuaalne kaamera".

"Üks müüt, mis öeldakse, et juhul kui tõesti inimesed liigiti on kogunud ja pannud need kuhugi ukse taha või eraldi konteinerisse, siis tuleb justkui üks suur auto ja paneb kõik need ühte autosse ja seal nad segunevad. See müüt tegelikult ei kehti," selgitas riigikontrolli tulemusauditi osakonna peakontrolör Tarmo Olgo.

Keskkonnakomisjoni esimees Rainer Vakra ütles, et pobleem, et enam kui pooled eestimaalastest ei sordi endiselt pakendeid segaolmejäätmetest välja, on eelkõige inimeste peades kinni.

"Kõigepealt me leppisime selles kokku ja selles olid nõus kõik osapooled, et kõige olulisem muutus peab toimuma Eesti inimese peas. Ja kui me vaatame erinevaid uuringuid, siis peab kahjuks tõdema, et pea 80 protsenti Eesti inimestest on veendunud, et tema keskkonnasõbralik käitumine maailma parendada ei aita. See peab kindlasti muutuma," rääkis Vakra.

Vakra märkis, et sorteerimist ei soodusta ka asjaolu, et kodukulude hulgas on jäätmete äravedu üks odavamaid teenuseid.

Omavalitsused peaksid rohkem nõudma jäätmevedajatelt, et kõigil inimestel on võimalik mõistlikusse kaugusse liigiti kogutud jäätmeid ära viia.

"Juhul kui ikkagi pead autoga kuskile minema, siis see on juba sedavõrd ebamugav, et inimene pigem valib selle tee, et ta paneb selle olmejäätmete konteinerisse ja see saab täis, hiljem ta läheb kuskile ladestusse või põletatakse ära. Ja ega inimene oma rahakoti peal seda võib-olla väga ei tunnegi, oleme ausad, jäätmevedu on ikkagi Eestis suhteliselt soodne," rääkis Olgo.

Alates sellest aastas jagab riik jäätmete liigiti kogumise parendamiseks aga omalt poolt laiali 2,2 miljonit eurot.