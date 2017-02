Vitsur: ülikiiret hinnatõusu pole karta

Heido Vitsur. (Foto: ERR)

Vitsur rääkis ERRile, et tarbijahindade kallinemine jaanuaris eelmise aasta sama perioodiga võrreldes 2,7 protsenti ei olnud üllatav, sest tegu oli valitsuse hinnapoliitika otsese tagajärjega - alkohoolsete jookide ja tubaka hinnaga ehk aktsiisipoliitikaga, mis oli taotluslik.

Teiseks tuleb tema sõnul arvestada, et möödunud aasta ülimadala kütusehinna mõju kehtis veel jaanuaris, veebruarist jätkub veel natuke, kuid siis kaob täiesti ära.

"See on praktiliselt viimane kuu, kus möödunud perioodiga võrreldes on nafta kallinenud, sest veebruari lõpuks tõusis nafta kuhugi 50 dollari piirimaile ja enam hinnaindeksit ei mõjuta. Selles suhtes jääb see hinnaindeksi tõus tuleval kuul kindlasti väiksemaks, sest transport, mis on suure osatähtsusega, enam nii palju ei kalline selles kuus," selgitas ta.

Vitsur lisas, et kui sel aastal suuri kütusehinna muutusi maailmaturul ei tule, siis see tegur kaotab oma tähenduse hinnadünaamikas. Kolmas hindade kallinemise põhjus on tema sõnul see, et möödunud aastal oli piima ja piimatoodete hind väga madal.

"Nüüd on hind tõusnud talutavale tasemele. Kuhu ta edasi liigub, seda ei oska öelda, kuid väga suurt muutust siin oodata ilmselt ei ole. Nii et jaanuar on mingil määral erandlik kuu ja siit ei maksa välja lugeda, et hinnatõus nüüd terve aasta saabki olema nii suur," kinnitas Vitsur. "See tõus, mis oli, oli suures osas planeeritud, ettenähtav".

Ta kinnitas, et mingisugust hirmu esialgu ülikiire hinnatõusu pärast tunda ei ole vaja ning kui aasta jooksul lisanduvad aktsiisid kõrvale jätta, jäävad hinnad suhteliselt stabiilseks.

Statistikaameti andmetel kasvasid tarbijahinnad jaanuaris eelmise aasta sama perioodiga võrreldes 2,7 protsenti. Kaubad olid aastatagusega võrreldes 3,3 protsenti ja teenused 1,7 protsenti kallimad. Mootorikütus andis inflatsiooni kasvust ligi 40 protsenti. Bensiin oli 19,4 ja diislikütus 26,1 protsenti kallim kui möödunud aasta jaanuaris.