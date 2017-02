Tallinna Sadama kaubamahu kukkumine jätkus ka alanud aastal

Muuga sadam. (Foto: Postimees/Scanpix)

"Jaanuarikuu kaubamahtude langus on tingitud eelkõige vedellasti suuremast langusest võrreldes eelmise aasta jaanuarikuuga, mil 2016. aasta jaanuaris oli vedellasti maht teiste kuudega võrreldes suhteliselt suur. Vedellasti langus on põhiliselt tulenenud raudteevedude vähenemisest," ütles sadama juhatuse esimees Valdo Kalm BNS-ile. "Võrreldes eelmise aasta viimase kvartali kuudega on kaubamahud püsinud sarnases suurusjärgus."

Kaubagruppidest kasvas sadamat läbinud konteinerite arv 23,7 protsenti 18 898 TEU-ni. Konteinerites veetud kaupade kogus kasvas 17,2 protsenti 165 300 tonnini.

Vedellasti mahud on aastaga vähenenud 60,7 protsenti 577 200 tonnile ja puistlasti mahud 12,8 protsenti 207 900 tonnile.

Ro-Ro kaupade maht on kasvanud 13 protsenti 360 000 tonnile.

Kaubalaevad külastasid Tallinna Sadama sadamaid jaanuaris 142 korda, mullu samal ajal aga 151 korda.