Riigifirma keeldus Arsenali kinnistuid buumiajal müümast

(Foto: Rene Suurkaev / ERR)

Enne kinnistute 2011. aastal Riigi Kinnisvara AS-ile (RKAS) üleandmist korraldas kaitseministeeriumi haldusalasse kuulunud AS E-Arsenal 2007. aastal maatükile ise enampakkumise, paarikuise vahega kaks korda ehk aprillis ja juunis ning mõlemal juhul laekus mitu pakkumust, kirjutab Eesti Päevaleht.

Kinnisvarabuumi tippajal tunti objektide vastu elavat huvi hoolimata isegi tol ajal märkimisväärselt krõbedast alghinnast – 50 miljonist Eesti kroonist ning eurodesse arvutatuna oli ainuüksi 3,2 miljonit eurot alghinnana toona üle kahe korra kõrgem viis aastat hilisemast müügihinnast.

Suurim pakkumus ulatus toona 84 miljoni kroonini ehk umbes 5,4 miljoni euroni, kuid sellegipoolest tühistati nõukogu käsul mõlemad müügiprotsessid ja pakkumused lükati põhjendusteta tagasi.

"80 milliga oleks võinud juba müüa, aga ma ei pidanud seda eriti targaks. Minu visioon oli taasluua E-Arsenalist korralikult töötav kaitsetööstusettevõte," põhjendab Kross.

Mõlemal korral tegi konkurentsitult kõrgeima pakkumuse laevafirma Tallinki suurosanik AS Infortar, kes otsis endale parajasti kontori- ja laoruume ning Erika tänav oleks selleks sadamate ja mere läheduse tõttu hästi sobinud.

Infortari juhi Ain Hanschmidti sõnul ei olnud Tallinkil ja Infortaril toona enam aega pikalt juurelda, miks mõlemad enampakkumised tühistati, sest kinnistute endale saamine ei olnud eesmärk omaette.

"Tol korral ma veel mõtlesin, et huvitav, kes on see mees, kes suutis sellise mahu ja hinnaga protsessi seisma panna. Ja veel kahel korral! Ju me ei olnud ikka need „õiged võitjad”,” meenutas Hanschmidt kümne aasta taguseid sündmusi.

Enampakkumise eest vastutanud vandeadvokaatidele Ain Alvinile ja Toomas Tammele tühistamise kohta esitatud küsimusele sai Hanschmidt enda sõnul lakoonilise vastuse, et E-Arsenali nõukogu lihtsalt otsustas nii ja kõik.

Kui Riigi Kinnisvara AS 2012. aasta kevadel E-Arsenali Kopli kinnistud enampakkumisele pani, laekus sellele üksainus pakkumus kinnisvaraarendaja Aadu Ojalt ning koos kaasinvestoritega maksti Erika ja Tööstuse tänava nurgale jääva viiehektarise maalahmaka eest tuhat eurot alghinnast rohkem ehk 1 521 000 eurot ningn nüüd laiutab räämas tehasehoonete koha peal Arsenali kaubanduskeskus.