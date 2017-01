Prognoos: hinnatõus kiireneb tänavu järsult

Swedbanki peaökonomist Tõnu Mertsina (Foto: ERR)

"Eestis hakkasid eelmisel aastal hinnad kerkima ja meie hinnangul kiireneb sel aastal tarbijahindade kasv, selle taga on toorainehinna tõus maailmaturul, naftahinnad, toidutoorme hinnad, aga ka aktsiisitõusud Eestis," selgitas Mertsina majandusprognoosi "Swedbank Economic Outlook" esitlusel.

Inflatsiooniks tuleb sel aastal tema sõnul keskmiselt kolm protsenti, tuleval aastal aeglustub inflatsioon 2,7 protsendi juurde. Palju sõltub aga nafta hindadest - konkreetsetest poliitilistest otsustest ja naftavarude suurusest.

Töövõimereform suurendab sel aastal ka tööpuudust - see lubab turule uusi inimesi, kuid need on sellised inimesed, keda ettevõtted ei pruugi kiiresti tööle võtta. Püsib aga ka tööjõunappus ja see avaldab survet palkade kiireks tõstmiseks.

"Kui eelmisel aastal kasvas nominaalpalk 7,5 protsenti, siis järgmisel aastal jääb palgakasv viie protsendi lähedale. Aga kuna inflatsioon kiireneb, siis reaalpalga kasv sel aastal järsult aeglustub, pealt kahe protsendi juurde. Mõningase viiteajaga võib see hakata ka eratarbimise kasvu pidurdama," rääkis peaökonomist.

Ta lisas, et kui järgmisel aastal tõstetakse tulumaksuvaba miinimum 500 euroni, tõstab see netopalga reaalkasvu väga kiireks ning see omakorda suurendab inimeste ostujõudu ja parandab eratarbimist.

Eesti ekspordikasv mullu tasapisi kiirenes ja kui vaadata kaupadega toimunut, siis näiteks möödunud aastal oli kümnest peamisest riigist, kuhu kaupade eksport kõige rohkem kasvas, ainult neli Euroopa riiki.

"See näitab, et Eesti ettevõtted otsivad üha rohkem turge väljastpoolt Euroopat," nentis Mertsina. "Eelmisel aastal suurenes kõige rohkem eksport Mehhikosse. Selle taga on see, et varasem elektroonikaeksport, mis oli suunatud peamiselt läbi Rootsi teistesse riikidesse, liigub nüüd otse sihtturgudele ja peamiselt on kasvanud Mehhiko turg".

Kaupade lõikes tegi mullu tugevaima kasvu elektroonika kõrval ka elektri, põlevkivitoodete, puidu, puidutoodete ning ka puitmajade ja -mööbli eksport.