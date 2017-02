Eesti Raudtee juht Sulev loo lahkub ametist

Veidi enam kui poolteist aastat Eesti Raudteed juhtinud Sulev Loo esitas täna nõukogule lahkumisavalduse ning osapooled leppisid kokku, et Loo jätkab selles ametis veel kolm kuud.

"Soov siia tulla oli eelkõige tingitud, et ehk on võimalik kaubamahte suurendada. Pean tunnistama, et väga hästi pole see õnnestunud erinevatel objektiivsetel ja subjektiivsetel põhjustel," selgitas Loo täna pärast nõukogu koosolekut ajakirjanikele.

"Võib-olla on ettevõtte juhtimise osas olnud õnnestumisi, aga kõige lihtsam ja otsekohesem oleks öelda, et ma olen suunitluselt natuke teistsugune juht. Mulle meeldib rohkem kommertsala, logistilised ahelad, müügitegevus," ütles ta.

"Ma tunnen, et minu aeg selles ettevõttes on täis. See ettevõte vajab juhti, kes tegeleb erinevate infrastruktuuride ülesehitamisega. Keda see paelub. Need inimesed on olemas, ka siin samas majas on kindlasti tugev seltskond."

Eesti Raudtee nõukogu esimees Priit Rohumaa kommenteeris, et Loo võimalik lahkumine oli päevakorras juba pool aastat tagasi ning nõukogu tegi kõik selleks, et ta jätkaks. "Meil on kindlasti väga kahju," kinnitas ta. "Nõukogul oli väga hea koostöö Looga. /.../ See ei ole lihtne positsioon."

Loo on valmis Eesti Raudtees jätkama veel kolm kuud ning selle ajaga püüab ettevõte leida uue juhi.

Sulev Loo asus riigile kuuluvat Eesti Raudteed juhtima 2015. aastal, kui lõpetas töö naftatoodete logistikaettevõttes Tarcona. Eesti Raudtee peadirektori ametikohale asus ta viieaastase töölepinguga. Samuti on ta juhtinud tuntud Eesti transiidi- ja logistikasektori firmasid nagu N-Terminal Grupp, Milstrand ja Pakterminal.

Vare: uute reeglitega on raske kohaneda

Endise Eesti Raudtee nõukogu esimehe Raivo Vare hinnangul viib Loo lahkumiseni asjaolu, erasektorist tulnud tippjuhtidel on suhteliselt raske kohaneda avaliku sektori mängureeglitega.

Vare ütles Vikerraadio saates "Uudis+", et ilmselt ei õnnestunud Lool teatud põhjustel oma ideid realiseerida. "Need asjad tekitavad teatud psühholoogilist probleemi inimestel, kes on harjunud kiiresti tegutsema ja palju saavutama," lisas ta.

"Meil on olnud terve rida erasektorist tulnud tippjuhte, kes olid ka avalikus sektoris tegelikult edukad, aga kolme-nelja aastaga on kõik läbi põlenud. Aivo Adamson ja Taavi Kotka näiteks. Elu on selline."

Vare sõnul ei ole kaubavoogude kasvatamine raudtee haardeulatuses ning raudteetaristu rahastamine on ajale jalgu jäänud.

Ta meenutas eilset ERR-i uudist, et kaheksa veo- ja logistikafirmat pöördus kõrgete kasutustasudega seoses kohtusse ning neist ühe kaebus võeti ka menetlusse. "Eeldus, et kaubavood kasvavad jätkuvalt ning suudavad ära finantseerida infrastruktuuri parenduse ja subsideerida reisijatevedu, osutusid lihtsalt valearvestuseks."