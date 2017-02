Fotod: nõukogu arutab Eesti Raudtee peadirektori ametist vabastamist

Eesti Päevalehe Ärilehele andmeil tuleb reedel Eesti Raudtee juhatuse ja nõukogu liikmete koosolekul arutusele Sulev Loo jätkamine Eesti Raudtee peadirektorina.

2015. aasta septembrist riigifirmat juhtinud Sulev Loo esitab tõenäoliselt koosolekul lahkumisavalduse, kirjutab Ärileht.

Eesti Raudtee nõukogu esimees Priit Rohumaa ütles, et tal on koosoleku, selle päevakorra ja eelkõige koosolekul langetatavate otsuste kohta raske midagi kommenteerida.

Loo jäi samuti napisõnaliseks, öeldes vaid, et reedesel kohtumisel tema jätkamise teemat arutatakse.

Loo asus riigile kuuluvat Eesti Raudteed juhtima 2015. aastal, kui lõpetas töö naftatoodete logistikaettevõttes Tarcona. Eesti Raudtee peadirektori ametikohale asus ta viieaastase töölepinguga.

Loost loodeti "Venemaalt kaubatonnide" tagasitoojat, kuid kaubamahud langevad Eesti Raudteel endiselt, sest ennekõike on tegemist Venemaa-poolsete poliitiliste ja osaliselt majanduslike otsustega kaubakoguseid enda sadamatesse suunata.

Vare: uute reeglitega on raske kohaneda

Endise Eesti Raudtee nõukogu esimehe Raivo Vare hinnangul viib Loo lahkumiseni asjaolu, erasektorist tulnud tippjuhtidel on suhteliselt raske kohaneda avaliku sektori mängureeglitega.

Vare ütles Vikerraadio saates "Uudis+", et ilmselt ei õnnestunud Lool teatud põhjustel oma ideid realiseerida. "Need asjad tekitavad teatud psühholoogilist probleemi inimestel, kes on harjunud kiiresti tegutsema ja palju saavutama," lisas ta.

"Meil on olnud terve rida erasektorist tulnud tippjuhte, kes olid ka avalikus sektoris tegelikult edukad, aga kolme-nelja aastaga on kõik läbi põlenud. Aivo Adamson ja Taavi Kotka näiteks. Elu on selline."

Vare sõnul ei ole kaubavoogude kasvatamine raudtee haardeulatuses ning raudteetaristu rahastamine on ajale jalgu jäänud.

Ta meenutas eilset ERR-i uudist, et kaheksa veo- ja logistikafirmat pöördus kõrgete kasutustasudega seoses kohtusse ning neist ühe kaebus võeti ka menetlusse. "Eeldus, et kaubavood kasvavad jätkuvalt ning suudavad ära finantseerida infrastruktuuri parenduse ja subsideerida reisijatevedu, osutusid lihtsalt valearvestuseks."