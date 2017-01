Haabersti ristmiku, Reidi tee ja Gonsiori tänava valmimine hilineb

Kaader Reidi tee 3D videost. (Foto: Tallinna Linnakantselei)

Abilinnapea Kalle Klandorfi sõnul alustatakse Haabersti ristmiku Paldiski maantee viadukti ehitustöödega sel aastal mitte hiljem kui 20. juunil ja põhikonstruktsioon koos kergliiklustunnelitega valmib eeldatavalt aasta lõpuks. "Viadukti lõplik viimistlus, asfaltbetoonkatte paigaldus, teemärgistus ja haljastustööd jäävad arvestades meie ilmastikku paratamatult 2018. aasta kevadesse," ütles ta pressiteates.

Esialgu oli ristmiku valmimise tähtajaks kavandatud tänavu oktoober.

Haabersti ristmiku rekonstrueerimise riigihankele registreerunud Nordecon AS ja KMG Inseneriehitus esitasid hankedokumentides sätestatud lepingu täitmise vahetähtaegade kohta täpsustavaid küsimusi ning tegid ettepaneku vahetähtaegade muutmiseks.

Mõlema ettevõtte hinnangul ei ole Paldiski maantee viadukti määratud vahetähtajaks, oktoobriks 2017, võimalik valmis ehitada. Põhjenduseks toodi, et lisaks viaduktile koos tugimüüridega peavad selleks vahetähtajaks valmis olema Paldiski maantee sõiduteed ja kergliiklustunnelid mahus, mis võimaldab sõidutee katte paigaldust, vajalikud trassitööd viadukti piirkonnas, välisvalgustus, foorijuhtimine, kergliiklusteed ja muu. Nimetatud töödele eelnevad veel ettevalmistustööd, mille teostamiseks vajalik minimaalseim ehitusaeg on 12-13 kuud.

Reidi tee ehitus on kavas ellu viia etappide kaupa, Russalka ristmik peaks valmima tänavu oktoobris. Ehitustöid alustatakse Reidi tee mõlemast otsast, nii sadama poolt kui Russalka ristmikult. Lõigus Jõe tänav – Pikksilma tänav on kavas lammutada 12 hoonet ja rajatist, samuti rajada 1600 millimeetrise läbimõõduga ja 1,5 kilomeetrise pikkuse sademevee kollektor koos sõidutee alla jäävate tehnovõrkudega, nagu tänavavalgustus, side, elekter, gaas ja kaugküte.

"Pärast eeloleval suvel toimuvat laste laulu- ja tantsupidu juuli alguses alustatakse Russalka ristmiku rekonstrueerimist, mis peaks esialgsete kavade kohaselt valmima 2017. aasta oktoobris," ütles Klandorf. Esialgu oli kogu Reidi tee valmimise tähtajaks plaanitud tänavu oktoober.

Gonsiori tänava rekonstrueerimisega alustatakse 2018. aasta aprillis ja ehitustööde lõpptähtaeg on esialgsete kavade kohaselt 31. oktoober. Esialgu oli tähtajaks planeeritud tänavu juuni.

Gonsiori tänava ristmiku rekonstrueerimisega ei alustata enne Euroopa Liidu (EL) eesistumise perioodi lõppu. Kuna tänaval on kavas veetorustiku ja kanalisatsiooni rekonstrueerimistööd ning Tallinna Küte AS-i tellimusel teostatakse soojustrassi rekonstrueerimistöid lõigus Kreutzwaldi tänav – Laagna tee, kestaksid rekonstrueerimisega kaasnevad liiklustakistused linnavalitsuse sõnul kaks aastat. Teine ja linnavalitsuse hinnangul veelgi olulisem põhjus on see, et enne, kui sulgeda liiklus Gonsiori tänaval, peavad ehitustööd Russalka ristmikul olema lõpetatud.

Sel aastal alustatakse Gonsiori tänava rekonstrueerimise eeltöödena Türnpu tänava rekonstrueerimist koos Pargi ja Reisi parkla rajamisega Laagna ja Gonsiori tänava nurgal.