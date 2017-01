Teise samba progressiivsed fondid jäid aasta lõpuks plussi

Progressiivsed teise samba pensionifondid, kus on suurem osa eestlaste pensonirahast, jäid eelmisel aastal kõik selgelt plussi, kuigi aasta esimeses pooles olid peaaegu kõik fondid miinuses.

Fondide võrdluses ei olnud vahed suured. Kõige parema tootluse saavutas Nordea, kelle pensionifond A kerkis enam kui neli protsenti. Järgnesid LHV, Swedbank ja SEB ligi kolme ja poole protsendise tootlusega, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Viimasele kohale jäi pensionifond, mille LHV ostis ära Danskelt ning mis liidetakse maikuus LHV progressiivse fondiga.

Pankade kinnitusel oli esimesel poolaastal palju ebakindlust näiteks Brexiti ja USA presidendivalimistega seoses. Samas ei toonud need sündmused kaasa krahhi ning teisel poolaastal olukord paranes.

Uue aasta osas on pankadel erinev strateegia.

"Tegelikult on strateegia suures pildis sama, mis möödunud aastal. Raha tuleb investeerida. Riskivarad on need, kus saab kasvu oodata. Kui me vaatame enda ümber, siis hoiuseintressid on ju nullilähedased. Teine märksõna on see, et tuleb vältida kriisipiirkondasid," selgitas Nordea Pensions juhatuse liige Martin Rajasalu.

"LHV on viimasel kolmel aastal hoidnud üsnagi konservatiivset joont. Maailmas ei ole asjad liiga palju paremaks läinud, nii majanduses kui ka poliitilises keskkonnas, on suures muutused, aga ma ei ole kuigi optimistlik selles suhtes, et suurematel varaklassidel nagu aktsiad, kinnisvara ja varaklassid oleks palju ruumi oma väärtuses tõusta," rääkis LHV pensionifondide fondijuht Andres Viisemann.

"Me oleme praegu mõõdukalt optimistlikud ja usume, et aktsiaturud endiselt, ehkki nad ei ole väga odavad, pakuvad mõõdukalt häid väljavaateid. Loomulikult me anname endale aru, et maailmas on veel palju küsimärke ja me ei vajuta gaasi põhja praegusel hetkel," kommenteeris SEB Varahalduse fondijuht Endriko Võrklaev.