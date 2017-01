Ametiühingud ei toeta Eesti Energia soodustuste kaotamise kava

Narva elektrijaamad. (Foto: Postimees/Scanpix)

Erimeelsuste tõttu on praegu takerdunud kollektiivlepingu läbirääkimised ametiühingute ja Enefit Energiatootmine AS-i vahel, kirjutab ERR-i venekeelne uudisteportaal.

Kuna eelmine kollektiivleping lõppes 1. jaanuaril, siis alustati juba mullu oktoobris läbirääkimisi uue lepingu üle, kuid praeguseks on erimeelsuste tõttu läbirääkimiste tähtaega pikendatud kuni 1. aprillini.

Narva Elektrijaamade juhi Tõnu Aasa sõnul tahab tööandja tõsta soodustuste kaotamise arvel töötajate palkasid, kuid ametiühingud soodustuste kaotamisega nõus ei ole.

"Oleme valmis tõstma oluliselt palkasid. Konkreetseid numbreid praegu ei nimeta, kuna läbirääkimised kestavad. Mulle kui tööandjale on oluline, et inimestel palk tõuseks, et see oleks konkurentsivõimeline ja inimesed ei lahkuks töölt. Tegin ametiühingule ettepaneku, kuid nad ei nõustunud sellega," nentis Aas.

Kaevurite ja energeetikute sõltumatu ametiühingu juht Vladislav Ponjatovski märkis, et tööandja tahab kollektiivlepingust kaotada tööjuubeli toetuse, lisatasu õhtuste vahetuste eest ja vähendada 25 protsenti lisatasu öiste vahetuste eest, vähendada puhkusi seitsme päeva võrra ehk vastavalt ametist 42 päevalt 35-le ja 35-lt päevalt 28-le, samuti loobuda lastelaagrite toetamisest.

"Nii tahab tööandja vähendada aastas oma kulutusi 800 000 euro võrra ja pakub asemele palgatõusu 15 protsenti, kuid reaalne tõus oleks vaid 10-12 protsenti," kinnitas Ponjatovski.

Narva Elektrijaamade ametiühingu juht Andrei Zaitsev tõdes, et läbirääkimised lähevad raskelt, kuid konkreetsemast kommentaarist keeldus.

Ametiühingute väitel ei ole välistatud lähiajal Tallinnas Eesti Energia peamaja ees piketi korraldamine.