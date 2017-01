Eesti logistikafirmad soovivad minna üle paberivabale infovahetusele

Logistika-, veonduse- ja transiidisektori suurettevõtted koos ülikoolide ning majandusministeeriumiga allkirjastasid koostööleppe, et lähiaastatel minna sektoris üle paberivabale info- ja dokumendivahetusele. Ettevõtjad loodavad, et süsteem aitab hoida kokku klientide aega ja ettevõtte kulusid.

Eesti inimesel on riigiga suhtlemisel e-kanalite kasutamine igapäevane. Ettevõtete vahel liiguvad andmed aga siiani sageli paberkandjal ja andmete liigutamiseks veel ühtset infosüsteemi loodud pole. Esmaspäeval allkirjad saanud kokkulepe peaks vähendama korduvat andmete sisestust, sest need liiguksid automaatselt, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Ettevõtjale tähendaks see paremat ülevaadet tarneahelast ja kiiremat kaupade liikumist.

"Me ei taha absoluutselt ehitada üles mingit ühtset andmebaasi või ühtset infosüsteemi, küll aga ühtseid printsiipe, mille alusel me andmeid vahetame ja pikas jooksus võiks sellest välja kasvada uus logistika X-tee ehk sisuliselt andmevahetuskeskkond. Me ei räägi üksnes paberi kulude kokkuhoiust, vaid me ikkagi räägime tarneahelast tekkinud vigadest, see võib anda tööstusele kuni kuu kuni kaks ettevõtetele kulude säästu," selgitas Ostu- ja Tarneahelate Juhtimise Ühingu PROLOG juhatuse esimees Tõnis Hintsov.

EVR Cargo kommertsdirektor Janek Ojamäe ütles, et raudteel on nemad osaliselt oma klientidele infostüsteemi loonud, kust juba kord sisestatud andmed liiguvad edasi nii Eesti Raudteele kui ka Vene raudteele ja omakorda tolli.

"Sellest projektist me näeme eelkõige seda, et seda annaks veel laiendada. Kui me räägime näiteks konteinervedudest, siis võiksid juba hakata andmed tulema laevaliinilt konteinerterminali. Konteinerterminalist edasi meie portaali, et kliendil oleks elu võimalikult lihtsam. Rahaliselt ei ole veel suutnud seda keegi välja arvutada, aga ta tõstab lihtsalt Eesti transiidikanali konkurentsivõimet, kliendil on mugavam läbi Eesti töötada," lausus Ojamäe.

Riigi rolliks on pakkuda seadusandlikku tuge, mis aitaks nii ettevõtteid kui ka võimalikku järgmist Eesti edulugu maailma viia.

"Täna meile veel konkreetseid ettepanekuid ei ole tehtud, aga see on kindlasti üks pool. Teiseks kõik liidesed, mis puudutab X-teed ja riigi infosüsteeme, et seal kõik liiklus kenasti toimiks," märkis majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi asekantsler Ahti Kuningas.