Valitsus kinnitab pensione aprillist 5,1 protsenti tõstva eelnõu

„Mis oleks, kui me ehitaks üles maailma, kus elu ilma vägivallata on igaühe õigus? Kui me suunaks sama aja ning energia, mille kulutame mõttetutele diskussioonidele selle üle, kas vägivald on Eestis piisav probleem ning millal ja kuidas oleks sünnis seda teemat puudutada, hoopis reaalsele diskussioonile selle väljajuurimisest, oleks jutul edaspidi ka mingisugune väärtus,” kirjutab inimõiguste magistriõppe tudeng Simóne Eelmaa naistepäeva arvamusloos.