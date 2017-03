Jõhvi peatas prügiveo hinnatõusu

Prügi. (Foto: Postimees/Scanpix)

"Seni tegeles küsimusega abivallavanem ja tema kinnitas, et hinnatõus on argumenteeritud ja põhjendatud. Kuna aga selgus, et küsimus on sotsiaalselt terava tähelepanu all, siis võtsin selle enda kontrolli alla. Selleks et süveneda ja viia läbi lisaanalüüsid, oli vaja korraldus peatada," ütles ERR-ile Jõhvi vallavanem Eduard East, kelle arvates kulub lisaanalüüsile umbes kuu aega.

Jõhvist jäätmeid vedava osaühingu Ekovir poolt Jõhvi vallale esitatud hinnatõusu taotluses toodi põhjuseks asjaolu, et 1. jaanuarist tõusis Uikala prügilas jäätmete vastuvõtu hind üle kahe korra. Samas nii Uikala prügila kui ka Ekoviri omanike ring kattub.

Jõhvi vallavalitsus otsustas jaanuarikuus Ekoviri taotletud hinnatõusu heaks kiita põhjendusega, et 2013. aastal Ekoviriga sõlmitud jäätmeveo viieaastase lepingu kehtimise ajal ei oldud hinda seni veel tõstetud. Korteriühistud polnud aga hinnatõusuga nõus ja esitasid vallavalitsusele vaide, lubades vajaduse korral oma õiguste kaitseks ka kohtusse pöörduda.

Jõhvi vallavolikogu majandus- ja eelarvekomisjoni liige, Ida-Virumaa korteriühistute liidu esimees Paul Paas on öelnud ERR-ile, et selles situatsioonis ei saa süüdistada hinnatõusu taotluse teinud firmat, vaid vastutustundetult käitunud Jõhvi vallavalitsust. "Vald jättis tegemata analüüsi ja jättis tegelikult kohalikud inimesed kaitseta, see on valla kohustus ja tema jättis oma kohustuse täitmata," rõhutas Paas.

OÜ Ekovir taotles hinnatõusu ka teistelt talle lepingupartneriteks olevatelt omavalitsustelt. Ajalehe Põhjarannik andmetel tõstis neist ainsana jäätmeveo hinda kogu küsitud ulatuses − 44 protsenti − Aseri vallavalitsus. Kohtla vallavalitsus soostus küsitud 40 protsendi asemel vaid kümnega, Sillamäe 64 protsendi asemel 34-ga. Toila vallalt küsiti suurematki hinnatõusu kui Jõhvis, vallavalitsus keeldus aga hinnatõusust üldse.