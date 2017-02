Uuring: Lätist toob alkoholi kõrgema sissetulekuga keskealine Lõuna-Eesti mees

Piirikaubanduse mõju-uuringu tutvustus kaubandus-tööstuskojas. (Foto: ERR)

Konjunktuuriinstituudi uuring kaardistas eestlaste ostuharjumused Läti piiril, millest selgub, et keskmine Lätis ostureisil käiv eestlane on kõrgema palgaga keskealine Lõuna-Eesti mees.

Konjunktuuriinstituudi juhataja Marje Josing selgitas, et piirikaubanduse mõju väljaselgitamiseks valminud uuring on oluline selleks, et mitte langeda pettekujutelma, nagu oleksid eestlased hakanud vähem alkoholi jooma, mida võiks järeldada Eestis müüdud alkoholikoguste langusest. Josing tunnistas, et piirikaubanduse osakaalu väljaselgitamine on kujunenud väga keeruliseks.

Hinnatase nagu Põhjamaades

Eestis müüdava alkoholi hinnatase on neli protsenti üle EL-i keskmise. Kõige kõrgemad alkoholihinnad Euroopas on Norras ja Islandil, mis kumbki ei kuulu EL-i koosseisu. Kõige madalama hinnatasemega on Bulgaaria, Rumeenia.

Paljudes riikides veinile aktsiise polegi, näiteks Austrias ja Itaalias. Ka õlu on Josingu sõnul mitmes riigis saavutanud peaaegu et inimõiguse staatuse, mistõttu need on jäetud aktsiisivabaks.

"Kui me tahtsime Põhjamaaks saada, siis vähemalt selles osas meil lootust on," viitas Josing Eestis müüdava alkoholi kõrgele aktsiisimaksule. "Suvel ootab meid ees hästi raju õlle ja muu lahja alkoholi aktsiisi tõus," tõdes Josing, et võetud suund püsib.

Legaalne müük Eestis arvutatakse bilansimeetodil: võetakse arvesse, palju on Eestis toodetud, palju eksporditud ja palju imporditud. Selle hulka arvestatakse ka laevadel müüdav alkohol.

Soomlaste alkoholiostud Eestist on Josingu sõnul muutumas: vähenemas on lahja alkoholi ostud, kange alkoholi osakaalud on jäänud samaks.

Piirikaubandus on levinud praktika

Josing kinnitas, et Põhja-Euroopas on piirikaubandus väga levinud: taanlased käivad Saksamaal alkoholi ostmas, norrakad Taanis, rootslased Taanis ja ka Ahvenamaal, mis on maksuvaba piirkond, soomlased omakorda Eestis ja ka Lätis.

"Spetsiaalset piirikaubandust meil Lätiga ei ole olnud," kinnitas Josing varasemat praktikat hinnates. Majanduslikult tasuvaks muutus Lätis alkoholi järel käimine 2015. aastal.

Josing tõdes, et Lätis on varimajandus palju levinum kui Eestis, mis on üks põhjusi, miks Läti aktsiisi Eestiga samas tempos tõstnud pole - järsu hinnatõusu korral kasvaks varimajanduse osakaal veelgi.

Josingu sõnul ei selgita aktsiis kogu hinnavahet Lätiga. Lisaks alkoholile on levinuim osta Lätist kaasa toiduaineid, kütust ja ka ehituskaupu.

Enamasti käivad Lätis kaubareisil kõrgema sissetulekuga keskealised mehed Lõuna-Eestist.

Uuringust nähtub, et pooled Eesti elanikud ei plaani Lätti alkoholi ostma minna ning uuesti plaanivad minna vaid need, kes juba on käinud, uusi huvilisi lisandunud ei ole.

Maksulaekumine ületab prognoosi

Maksu- ja tolliameti andmetel on alkoholiaktsiisi maksulaekumine olnud Eestis 1,2 protsenti enam kui oodatud.

Ameti esindaja Janek Leisi sõnul käidi toidu- ja ehituskaupu Lätist ostmas varemgi, mistõttu ei saa öelda, et piirikaubandus on tekkinud alles nüüd, lisandunud on vaid alkoholiostud.

Uuringu aluseks olev küsitlus viidi läbi möödunud aasta 2. - 23. detsembrini.