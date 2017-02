Nordica jätkab lende peamiselt LOT-i koodi kasutades

Jaan Tamm (Foto: Siim Lõvi /ERR)

Eesti lennufirma Nordica juhatuse esimehe Jaan Tamme kinnitusel jätkab ettevõte lendamist peamiselt koostööpartneriks oleva Poola lennufirma LOT koodi all, lojaalsusprogrammiga Miles & More ning lennufirmade liiduga Star Alliance Nordica esialgu ise liituda ei kavatse.

Tamme kinnitusel opereerib Nordica juba praegu läbi oma tütarfirma Regional Jet iseseisva sertifikaadi ehk AOC alt, samuti omab Regional Jet ka IATA-koodi EE.

"Lähtudes rahvusvahelisest lennuettevõtete vahelisest koostöövõrgustikust ja -programmidest ning tänasest strateegilisest lepingust LOT-iga on Nordical optimaalsem korraldada ja müüa oma lende LOT-i koodi alt. See annab mitmeid eeliseid ka Nordica klientidele," rääkis Tamm BNS-ile.

Koodi EE kasutamine võib Tamme sõnul osutuda otstarbekaks nende lendude osas, kus LOT-i koosvõrgustik Nordicale täiendavaid eeliseid anna. "Nii kasutame seda ka juba praegu eriotstarbega lendude korral, näiteks tšarterite või tehniliste lendude puhul," märkis Tamm.

Nordica strateegiline partner ja tütarfirmas Regional Jet osaluse omandanud LOT ning Müncheni liinil Nordicaga koodi jagav Saksa lennufirma Lufthansa on mõlemad ka lojaalsusprogrammi Miles & More liikmed. Nordica ise esialgu sellega liituda ei kavatse.

"Juba täna saavad kõik meie kliendid kõikidel Nordica lendudel teenida Miles & More lojaalsusprogrammi punkte ning vastav lojaalsusprogrammis osalemine on Nordica klientidele avatud läbi meie strateegilise koostöö LOT-iga. See on ka üks näide sarnase koostöö eelistest," sõnas Tamm. "Me ei pea ressursi- ja ajakulukat protsessi läbima iseseisvalt, vaid saame nimetatud teenust pakkuda oma klientidele koheselt ja arenduskuluta. Seetõttu pole meil hetkel praktilist põhjust liituda lojaalsusprogrammiga veel eraldi Nordica nime all," lisas ta.

"Oleme tegutsenud tänaseks vaid veidi üle aasta ning kindlasti on Nordica logo nähtavaks ja tuntuks tegemine oluline protsess. Loomulikult soovime ka Nordicat rohkem pildis näha. Samas on eeldavalt selleks ka mitmeid teisi ja efektiivsemaid võimalusi kui meie logoga Miles & More kaart," rääkis Tamm.

Sarnaselt Miles & More'ile pole Nordical esialgu plaanis liituda ka lennufirmade liiduga Star Alliance, mille liikmed on samuti nii LOT kui ka Lufthansa.

"Juba täna on Nordical ja meie reisijatel tänu koostööle LOT-iga olemas ja kättesaadavad kõik need võimalused ja eelised, mida Star Alliance pakub oma liikmetele. Seetõttu pole Nordical hetkel plaanis liituda Star Alliance'iga eraldiseisvalt," ütles Tamm. "Otsene ja iseseisev liikmelisus oleks väga kulukas, lükkuks ajajoonel kaugesse tulevikku ega pakuks isegi sel juhul tänasega võrreldavaid võimalusi," lisas ta.

Lisaks Lufthansale, millega Nordica on sõlminud koodijagamislepingu Tallinna-Müncheni liinil, on Tamme sõnul plaanis sõlmida ka teisi koodijagamislepinguid, millest on praegu siiski vara lähemalt rääkida.

"Täiendavaid koodijagamisi on kindlasti plaanis sõlmida. Tegemist on pikema protsessiga ning eeldab mõlema poole valmisolekut ja huvitatust," rääkis Tamm. "Läbirääkimised selles osas käivad ja pingutame Nordica poolt igapäevaselt selleks, et Eesti reisijad, aga ka Eestisse reisijad saaksid lisaeeliseid ja -mugavusi oma lendude planeerimisel," kinnitas ta. "Koodijagamise lepingud on selles mõttes kindlasti vajalikud ja üks osa sellest tööst. Konkreetsetest koostööpartneritest me läbirääkimiste ja ettevalmistuste perioodil rääkida ei saa, aga loomulikult on meie huviorbiidis eelkõige sellised lennufirmad, kelle kodujaamadesse me lendame või kes on esindatud meie koduses lennujaamas," lisas Tamm.

Nordica teatas novembri alguses, et lõpetab aasta kestnud koostöö Sloveenia lennufirmaga Adria Airways ning alustab selle asemel koostööd Poola lennufirmaga LOT Polish Airlines, kellega hakkab jagama ühist kommertsplatvormi, piletimüügisüsteemi ja liinikoodi.

Lennuteenuste ekspordi suurenemisel lisandub 2017. aasta jooksul Nordica lennukiparki kolm lennukit ja luuakse üle 70 töökoha, teatas Nordica toona. Strateegilise koostöö ühe olulise osana omandas LOT 49 protsenti Nordica tütarfirmast Regional Jet.