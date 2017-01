Läti ettevõtjaid kutsuti Ida-Virumaale investeerima

Läti ettevõtjad võiksid kaaluda investeeringuid Ida-Virumaale, kinnitasid Eesti ja Läti kaubanduskoja esindajad ühisel teabepäeval Riias. Ida-Virumaa ja Läti Latgale piirkonna probleemid on sarnased, kumbki riik püüab seal aidata luua uusi töökohti.

Kõik Eesti ja Läti valitsused on nuputanud, kuidas arendada Venemaa ja Lätis ka Valgevene piiri lähedale jäävat piirkonda, kuid ikkagi noored lahkuvad, sest pole tööd.

Daugavpilsis on Eesti äri tunda, Narva kutsutakse nüüd rohkem lätlasi ka. Pakkuda on tööstusparkide head taristut ja oskustöölisi. Ka asendit Euroopa Liidu ja Venemaa piiril, ehkki näiteks Latgales tähendab see praegu pigem tupikut.

"Eestil on Latgalega võrreldes palju eeliseid. Kas või see, et oma tootmisse investeerides pole vaja maksta tulumaksu," märkis metallifirma Marmors direktor Ludmila Vekša.

Ega mäletagi, millal Riias, Läti kaubandus-tööstuskoja majas investeerimisvõimalustest Eestisse ja täpsemalt Narva räägitud oleks. Aga mitukümmend ettevõtjat kogunes kuulama.

"Meid huvitavad koostöövõimalused Eesti toiduainetootjatega. Soovime neilt osta toodangut ja müüa seda edasi Lähis-Itta," lausus toidukaupade Lähis-Itta vahendamisega tegelev Igor Rogozin.

"Oli neid, kes tundsid huvi logistiliste lahenduste suhtes, et oma kaupa liigutada. Ma usun, et tähelepanu pälvis see, et Sillamäe sadamate kaudu on käivitunud konteinerite liiklus," selgitas Eesti kaubandus-tööstuskoja Jõhvi esinduse juhataja Margus Ilmjärv.

Läti kaubandus-tööstuskoja üks juhte ja Mäos tehase rajanud Andris Vanags kinnitab, et kuigi tema firma toodetel - ehitustel kasutatavatel segudel - pole Venemaale müües sanktsioone, ei saa idanaabriga äri ajada, sest rubla kurss on madal. Valik, kuhu investeeringut teha, ei sõltu aga tema hinnangul ainult riikide ettevõtlus- või maksukeskkonnast. See on Balti riikides enam-vähem sarnane.

"Mina kui investor, kes teguseb nii Eestis, Leedus kui ka Skandinaavias, ei pööra niivõrd tähelepanu mõnele protsendile, mille võrra erinevad maksud. Hoopis enam vaatame, milline on ostujõud, palju rahval on raha, kas ja millise hinnaga suudetakse meie valmistatud toodangut osta," tunnistas Vanags.

Praegu näib, et Latgales ja Ida-Virumaal loodud ja loodavad ettevõtluskeskkonnad omavahel investorite pärast ei konkureeri, sest, olgem ausad, tormi sinna just ei joosta. Ja teisalt näitas Riia-kohtumine, et ega naabrite kohta endiselt eriti teavet ka pole.