Lääne-Nigula vald on turba tootmisala laiendamise vastu



Turbatootja Kekkilä Eesti soovib laiendada Niibi rabas oma tootmisala 200 hektari võrra. Lääne-Nigula vald on aga sellele vastu ja tahab tellida täiendava hüdrogeoloogilise uuringu, kuna piirkonna külades on viimastel aastatel kaevuvee kvaliteet halvenenud ja reostuse täpset põhjust pole suudetud siiani tuvastada.



"Viies külas on täna kaevudes pruuni sademega vesi. Korralikku joogivett ei ole võimalik saada ja me leidsime, et enne kui selle joogivee rikkumise põhjused ei ole välja selgitatud, ei ole õige ka kaevandusluba 35 aastaks anda," rääkis Lääne-Nigula vallavanem Mikk Lõhmus "Aktuaalse kaamera" vahendusel.

2015. aastal valminud ja keskkonnaameti poolt tellitud uuring ei toonud reostuse põhjuses lõplikku selgust. Turbatootja usub, et kuna piirkonna valgala on suur ja kaevandusest väljuvate kraavide vett kontrollitakse, siis võib tegelik reostus põhjavette jõuda hoopis kusagilt mujalt.

"Ainukene, kellele on määratud nõuded vee kvaliteedi suhtes on turbatootja. Ülejäänud kõik, mis tuleb metsakuivenduskraavidest, põllukraavidest, teekraavidest, selle vee kvaliteet on meil teadmata," sõnas Kekkilä Eesti juhatuse liige Raoul Johanson.

Johanson tõi välja, et Kekkilä pakkus hea tahte märgina oma abi piirkonna kaevude puhastamisel. Valla hinnangul eeldab pikema perspektiivi lahendus siiski reostuse põhjuse avastamist ja pimesi tagajärgedega võitlemine ei ole otstarbekas.

"Siin on täiesti mõttetu rahakulutus ehku peale. Me peaksime tegelema kõigepealt ikkagi põhjustega - uurima, kust on võimalik puhast joogivett piirkonnas saada," arvas Mikk Lõhmus.

Lääne-Nigula valla hinnangul maksab uus uuring umbes 39 000 eurot. Raha loodetakse selleks saada Keskkonnainvesteeringute Keskuse käest.