Konkurentsiamet: Elektrilevi peab võrgutasusid vähendama

Elektrilevi rikkebrigaadid parandavad elektriliini Saaremaal Angla tuulikute lähistel. (Foto: Elektrilevi)

Konkurentsiamet nõuab, et võrgutasu peab langema 6,7 protsenti.

Kuna võrgutasude osakaal moodustab lõpphinnast 50-55 protsenti, siis sellega peaks keskmisele kodutarbijale elektri lõpphind langema 3,6 protsenti, teatas amet.

Peamiseks põhjuseks, miks Elektrilevi võrguteenuse hind peab langema, on võrgukadude vähenemine. Tänaseks on ettevõtja saavutanud olukorra, kus võrgukaod on vähenenud 4,5 protsendini, märkis amet. Seda on oluliselt mõjutanud ka kaugloetavatele arvestitele üleminek. Samuti mõjutab hinna langust kadude elektri hinna vähenemine, sest võrreldes eelnevate aastatega on elektri börsihind oluliselt langenud.

Kolmandaks põhjuseks, miks võrgutasu peab alanema, on langenud intressimäärad, mis on aluseks ettevõtja poolt teenitava kasumi arvutamisel.

Konkurentsiamet ootab 2017. aasta 31. jaanuariks Elektrilevi OÜ taotlust, millega esitatakse ametile kooskõlastamiseks kulupõhised võrgutasud.

Ekspert: Elektrilevi muutis viimati oma võrgutasu kolm aastat tagasi

Elektrimüüjate pakkumisi vahendava portaali Energiaturg.ee tegevjuhi Pirmin Tamme sõnul muutis Elektrilevi oma võrgutasusid viimati kolm aastat tagasi ja selle ajaga on turul palju toimunud.

"Viimati on Elektrilevi oma võrgutasusid muutnud 23. detsember 2013 ehk siis kolm aastat on möödas, mis on vaikimisi ka maksimum periood konkurentsiameti juhendites," ütles Tamm BNS-ile. "Seega igati õigustatud järelepärimine, hinnadünaamikas, intressides ja kadudes on selle ajaga tõepoolest palju muutusi toimunud," lisas ta.

Vaadates teisi suuremaid võrguettevõtjaid, siis võib VKG Elektrivõrke Tamme sõnul lähiajal samasugune saatus oodata.