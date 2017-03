Leht: pank võttis laenu katteks Leedo ja Miili laevad

Vjatšelsav Leedo aasta tagasi Cuxhavenis. (Foto: Postimees/Scanpix)

Saaremaa Laevakompanii (SLK) all Saksamaal Elbe jõel sõitnud parvlaevad Saaremaa ja Muhumaa läksid laenu katteks üle Hollandi pangale DVB Bank ja on alates 1. märtsist juba Malta lipu all, kirjutab Õhtuleht .

"Kuigi SLK teatas möödunud nädalal – SLK omanikule Vjatšeslav Leedole kuuluva ajalehe Saarte Hääl vahendusel –, et müüs osaluse Elbe-Link Reedereis ja lahkus sealsest ärist, on see vaid pool tõde. Tegelikkuses ei suutnud SLK Saksamaa tütarfirma Elbe-Link Reederei enam väidetavalt ettevõtja Olav Miilile kuulunud laevade eest pangale liisingumakseid tasuda," märgib ajaleht.

SLK esitas juba veebruaris veeteede ametile avalduse, mille alusel kustutati nii Saaremaa kui ka Muhumaa Eesti registrist. Ameti kommunikatsioonijuhi Priit Põikliku sõnul teatas SLK, et laevad lähevad Malta registrisse, mis on ka aluste algne lipuriik, Õhtulehe andmetel on Muhumaa juba prahitud Norrasse.

Alused on alates 1. märtsist seisnud Saksamaal Cuxhaveni sadamas, nende meeskonnad on aga koju saadetud.

Parvlaeva Saaremaa kapten Otto Ojamaa kinnitas lehele, et kõik meeskonnad toodi Eestisse: "Jah. 11. juunil 2010 tõmbasin ma Eesti lipu Saaremaa masti ja 1. märtsil 2017 langetasin selle."