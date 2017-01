Koppel: Hinna majandus sõltub ekspordist varasemast vähem

SEB privaatpanganduse strateegi Peeter Koppeli sõnul ei sõltu Hiina majandus ekspordist enam sel määral kui varem.

Maailma suuruselt teise majanduse Hiina eksport oli teist aastat järjest languses ning ka alanud aasta väljavaade on ebakindel, vahendas "Aktuaalne kaamera".

"Selge on see, et ega see Hiina jaoks midagi head ei tähenda, samas tuleb aru saada sellest, et Hiinas on aja jooksul välja kujunenud keskklass ja ta ei ole enam nii ekspordist sõltuv riik kui kas või 10-15 aastat tagasi. Tegelikult see majandusmudel on liikumas rohkem sisetarbimise suunas," selgitas Peeter Koppel.