Komisjon langetas Eesti majanduse kasvuprognoosi 2,2 protsendile

Järgmise aasta sisemajanduse koguprodukti (SKP) kasvuks ootab Komisjon jätkuvalt 2,6 protsenti, selgub talvisest majandusprognoosist. Sama kasvumäära ootas Komisjon ka sügiseses prognoosis.

Tarbijahindade harmoniseeritud indeks (THHI) peaks Eestis Komisjoni uue prognoosi järgi nii 2017. kui 2018. aastal kasvama 2,8 protsenti. Sügisel ootas Komisjon tänavu 2,6-protsendilist ja 2018. aastal 2,7-protsendilist inflatsiooni.

Euroopa Komisjon ootab euroalas tänavu 1,6-protsendilist majanduskasvu

Euroopa Komisjon ootab euroalas käesoleval aastal 1,6-protsendilist majanduskasvu, ootus on 0,1 protsendipunkti suurem kui sügiseses majandusprognoosis.

Aastal 2018 kasvab euroala sisemajanduse koguprodukt (SKP) prognoosi kohaselt 1,8 protsenti, selgub Euroopa Komisjoni talvisest majandusprognoosist. Eelmine prognoos nägi 2018. aastaks ette 1,7-protsendilise majanduskasvu.

SKP reaalväärtus on euroalas kasvanud 15 kvartalit järjest ning tööhõive langeb ja töötus langeb, ehkki selle tase on jätkuvalt kõrgem kriisieelsest tasemest. Taastumise mootor on euroalas eratarbimine. Investeeringute kasv jätkub, ent on siiski aeglane, märkis Komisjon prognoosis.

Euroala inflatsioon peaks prognoosi järgi 2017. aastal kasvama 1,7 protsendini, aastal 2016 oli näitaja 0,2 protsenti. Järgmisel aastal peaks inflatsioon olema 1,4 protsenti. Tänavune kasvuprognoos jääb siiski alla Euroopa Keskpanga (ECB) sihi ehk keskpika perioodi inflatsioonimäära tasemel, mis on 2 protsendi lähedal, ent jääb alla selle piiri.

Aastatel 2016, 2017 ja 2018 peaks majandus kasvama kõikides Euroopa Liidu liikmesriikides, märkis Komisjon ning lisas, et esialgsete hinnangute järgi taastus mullu kasv isegi nendes liikmesriikides, mida majadnuslangus kõige tugevamalt tabas.