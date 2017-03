Kitsaste parkimiskohtadega poekeskusi ähvardavad hoiatussildid

Kaubanduskeskuse parkla. (Foto: Siim Lõvi /ERR)

"Kooskõlastasime kaubanduskeskuste sissepääsude juurde pandavad hoiatussiltidele mineva teate „ETTEVAATUST! KITSAD PARKIMISKOHAD! SEE PARKLA SIIN EI ARVESTA SINU AUTO LAIUSEGA“," ütles Liikluskindlustuse Fondi tarbijahariduse valdkonnajuht Jaanika Käärst reedel BNS-ile.

Fondi juhatuse esimees Mart Jesse ja Käärst kohtusid neljapäeval Tallinna transpordiameti juhtidega, et märkide paigalduse detailides kokku leppida.

"Liikluskindlustuse Fondil on kavas selliseid hoiatavaid märke paigaldama asuda, et inimesed oleksid teadlikud, nendest parklatest, kus on oht selle tõttu, et seal on standardist tunduvalt väiksemad parkimiskohad," ütles Tallinna transpordiameti liikluskorralduse osakonna juhataja Talvo Rüütelmaa BNS-ile. "Eesmärk on liiklejat teavitada teda varitsevatest ohtudest," lisas Rüütelmaa.

Kuna märgid paigaldatakse linna maale, siis linna esindajad vaatavad ka üle, et need oleks üles seatud korrektselt ja ohutult, märkis transpordiameti esindaja.

"Eesmärk on meil ühine – suunata autojuhtide tähelepanu ohtlikele parklatele ja suunata neid ühes sellega vältima liiklusohtlikke parklaid," lisas Käärst.

"Arusaadavalt on ohtlike parklate tähistamise eesmärgiks ka see, et parklate omanikud suhtuksid ohutuse küsimustesse tõsisemalt ja viiksid need kehtivatele nõuetele vastavaks. Mõned parklad on tööga alustanud või teevad seda lähiajal, teised on aga väljendanud muutustele vastuseisu. Eks see tegevus ongi rohkem viimastele suunatud. Kui parkal korda saab, võetakse märgid maha," lisas Käärst.

"Paljud kaubanduskeskused suhtuvad teemasse mõistlikult ja on hakanud parkimiskohti ka uue standardi valguses üle vaatama. Aga on ka neid, kes ütlevad, et väga ei huvita," ütles Rüütelmaa.

Eelmisel aastal hakkas kehtima parkimiskohtade paigutamist ja laiust käsitlev uus standard, mis sätestab kaubanduskeskustes olevate parkimiskohtade soovituslikuks laiuseks 2,7 meetrit, tavaparklas 2,6 meetrit.

Vana, 2003. aastast kehtinud standardi järgi oli kaubanduskeskuse parkla soovituslik laius 2,6 meetrit, kuid enamus kaubanduskeskuste parklatest ei vasta ka 2003. aastal kehtestatud standardile, ütles Käärst. Tema sõnul on 37 protsenti kõikidest liikluskindlustusjuhtumitest ehk eelmisel aastal ligi 13 000 juhtumit seotud parkimisega.

Fondi koostatud statistika kohaselt juhtus eelmisel aastal Eesti suurimate kaubanduskeskuste parklatest kõige rohkem liiklusõnnetusi Tallinna Ülemiste ostukeskuse juures. Seal oli 145 kindlustusjuhtumit, mille kogukahju oli 140 000 eurot. Tallinna Rocca al Mare ostukesuse parklas toimus mullu 111 juhtumit kogukahjuga 130 000 eurot ning Tartu Lõunakeskuse parklas 110 juhtumit kogukahjuga 120 000 eurot.

Fondi andmete põhjal järgnesid kolmele eelnimetatule Tallinna Järve keskuse parkla 97 juhtumi ja Kristiine keskus 91 juhtumiga, mõlema kogukahju oli 90 000 eurot ning kuuendana Lasnamäe Centrumi parkla, kus toimus eelmisel aastal 72 liiklusõnnetust, mille kahju oli 60 000 eurot.