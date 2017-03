Eesti ja Soome moodustavad ühise mittetulundusühingu X-tee arendamiseks

Urve Palo ja Kai Mykkänen. (Foto: Majandusministeerium)

Teisipäeval allkirjastasid ettevõtlus- ja infotehnoloogiaminister Urve Palo ning Soome väliskaubandus- ja arenguminister Kai Mykkänen Eesti-Soome koostöölepingu, mille alusel moodustatakse ühine mittetulundusühing X-tee arendamiseks. Asutatava MTÜ nimeks on Nordic Institute for Interoperability Solutions ehk Põhjamaade Koosvõimelahenduste Instituut ning see hakkab paiknema Eestis.

Koostööleping allkirjastati president Kersti Kaljulaidi ja tema abikaasa Georgi-Rene Maksimovski riigivisiidi raames Helsingis. Lepingu poolteks on majandus- ja kommunikatsiooniministeerium ning Soome rahandusministeerium.

Minister Kai Mykkänen allkirjastas lepingu Soome kohalike omavalitsuste ja riigireformide minister Anu Vehviläineni volitusel.

Ettevõtlus- ja infotehnoloogiaminister Urve Palo: "Eestil on juba praegu Soomega tihe majandusalane koostöö. Ühise mittetulundusühingu asutamine on sõnum, et mõlemad riigid näevad koostööd pikaajalise strateegilise eesmärgina,“ Rääkis Palo.

Palo sõnul võimaldab ühine X-tee kiiremat andmevahetust kahe riigi vahel ning seeläbi lihtsustab ka ettevõtjate äritegevust kummalgi pool lahte. "Mul on väga hea meel, et selline algatus on saanud teoks just meie regioonis. Koostöös Soomega on meil võimalik panna alus digitaalsele ühisturule Euroopa Liidus."

Soome kohalike omavalitsuste ja riigireformide minister Anu Vehviläineni sõnul tähendab ühise mittetulundusühingu moodustamine veel tihedamat koostööd Soome ja Eesti vahel. "Instituut võimaldab piiriülest koostööd mitmete riikide vahel üheaegselt. Seni on olnud riigipiire ületavad e-tegevused võimalikud ainult kahepoolsete kokkulepetena."

MTÜ loomine X-tee arendamiseks on vajalik ennekõike tõhusaks ning pikaajaliste eesmärkidega koostööks riikide vahel. Moodustatava instituudi eesmärk on tagada e-riigi infrastruktuuri kvaliteet, jätkusuutlikkus ja mitmepoolse rahvusvahelise koostöö toimimine.

Eesti ja Soome riiklike infosüsteemide tehniline ühendamine X-tee kaudu toimub selle aasta kevadel. X-tee arendamist rahastavad läbi ühise MTÜ Eesti ja Soome riik võrdselt liikmemaksu kaudu. 2017. aasta riigieelarves on MTÜ jaoks kavandatud vahendeid 1 157 625 eurot.