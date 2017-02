Iva: soolise palgalõhe likvideerimist peaks alustama avalikust sektorist

Riik püüab leida viise, kuidas Eestis palgalõhet vähendada. (Foto: Universitas Tartuensis)

Tööminister Ossinovski plaan näeb ette, et tööinspektsioon saab juurde õiguse teha järelevalvet palkadele ning kui tekib kahtlus, et tööandja tegevus võib olla palgaerinevuste tõttu diskrimineeriv, on tööinspektsioonil õigus teha ettevõtjale ettekirjutus võrdse palga auditi läbiviimiseks. Minister on nimetanud kavandatavat tööriista soolise palgalõhe spidomeetriks, mis näeks piltlikult öeldes välja nagu valgusfoor: kui soolise palgalõhega on kõik korras – meeste ja naiste palgavahemikud on väiksed –, oleks see rohelist värvi, kui palgad on keskmises vahemikus, oleks see kollane ja kui palgavahed on väga suured, oleks see punast värvi.

Häda on aga selles, et tööinspektsioonile antaks õigused kontrollida töölepingu alusel eraettevõtetes töötavate inimeste palku, samas kui palgalõhe on suurim just avalikus teenistuses. Ka kaebused soolise võrdõiguslikkuse volinikule palgalõhe teemal on laekunud üksnes avalikust sektorist. Seetõttu leiab sotsiaalkaitseminister, et Ossinovski plaan tuleks ümber pöörata ja alustada oma õuelt ehk ministeeriumitest, et eeskätt seal palgalõhet vähendada.

"Võiksime ja peaksime avalikust sektorist alustama ja siis alles erasektorisse liikuma. Diskrimineerimine tuleb just avalikust sektorist," kommenteeris Kaia Iva ERR.ee-le. "Kogu soolise palgalõhe juures on minu huvi, et hästi kiiresti liiguksime edasi tegevustega, mis seda vähendada aitavad. Siin aitavad kaasa ka vanemahüvitised, mis pakuvad paindlikumaid töövõimausi, nagu ma eile välja pakkusin."

Iva sõnul palgalõhe ilma lasteta naiste ja meeste vahel sisuliselt puduub, ent see on lastega emade ja meeste vahel ning just seda peab ta oluliseks vähendada.

"Praegune muudatus on just sellest vaimust kantud," viitas ta vanemahüvitise korra ümbertegemisele, mis peaks toetama paindlikumat kodusolemise jaotust isade-emade vahel.

Iva pelgab Ossinovski plaani puhul ka seda, et see tõstaks ettevõtjate halduskoormust veelgi, mistõttu oleks ausam alustada palgalõhe vähendamisega ikkagi esmalt ministeeriumites.

"Tahaks näha, et alustaks sellest poolest, mis on meie enda teha ja siis võtaksime jõulised sammud edasi," leidis Iva.