Kütusemüüja: aktsiisitõus kajastub hindades ilmselt järgmisel nädalal

Kütuse hinnad 2017. aasta alguses Tallinnas. (Foto: Anna Aurelia Minev/ERR)

Olerexi juhatuse liikme Alan Vahi hinnangul jõuab kolmapäeval toimunud aktsiisitõus mootorikütuste jaehinda ilmselt järgmisel nädalal, kuna nädala teises pooles hinnad tavapäraselt langevad ning tanklates on paari päeva kütusevaru.

"Mõju on lihtne. Kõik autod, mis täna terminalist välja sõidavad, on juba kõrgema aktsiisimääraga," rääkis Olerexi kütuste sisseostujuht Alan Vaht BNS-ile. Ta rääkis, et kohe hinnamuutus ilmselt tanklatesse ei jõua.

Selle taga on kaks põhjust – esiteks hinnad tavapäraselt nädala teises pooles langevad. Samuti on tanklates tavapäraselt kahe-kolme päeva kütusevaru. "Seega ma ei usu, et keegi hindu sel nädalal tõstab," rääkis Olerexi juhatuse liige.

Hinnalangus nädala teises pooles on tema sõnul tavapärane praktika, mille on toonud tugev konkurents turul. Nädalavahetuseks langevad hinnad üldiselt hulgihinna tasemele ehk marginaal kahaneb sisuliselt nulli, nii et kui võtta arvesse ka kliendisoodustused, müüvad tanklad kütust isegi miinusega.

Esmaspäeval aga toimub Vahi sõnul tavaliselt hinnakorrektsioon turutasemele. Seega on tema sõnul eksitav ka ajakirjanduse kaudu leviv informatsioon, justkui oleks aktsiisitõus kütusehindadesse juba sisse arvestatud. Sel esmaspäeval kasvasid hinnad pühapäevaga võrreldes 13 senti 1,204 sendini liitrist.

Vaht märkis, et kui võrrelda hinnataset aga varasemate esmaspäevadega, siis on hinnatõus olnud ligikaudu 1 kuni 2 senti. Selle taga on tema hinnangul peaasjalikult maailmaturu naftahinna mõjud.

Kolmapäeval tõusis aktsiis 5,4 senti liitrist diislil ja 5,6 senti liitrist bensiinil. Kui eeldada, et maailmaturu hinnad jäävad kolmapäevasele tasemele, on Vahti hinnangul üsna kindel, et nii palju hinnad ka tõusevad, ulatudes tuleval nädalal 1,259 euroni liitrist.