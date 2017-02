Kütusemüüjad: aktsiisitõus kajastub hindades ilmselt järgmisel nädalal

Kütuse hinnad 2017. aasta alguses Tallinnas. (Foto: Anna Aurelia Minev/ERR)

Suuremate kütusemüüjate hinnangul kolmapäeval toimunud aktsiisitõus kohe tarbijateni ei jõua, sest tanklatel on mõnepäevane varu ja hindu mõjutab ka omavaheline konkurents.

"Mõju on lihtne. Kõik autod, mis täna terminalist välja sõidavad, on juba kõrgema aktsiisimääraga," rääkis Olerexi kütuste sisseostujuht Alan Vaht BNS-ile. Ta rääkis, et kohe hinnamuutus ilmselt tanklatesse ei jõua.

Selle taga on kaks põhjust – esiteks hinnad tavapäraselt nädala teises pooles langevad. Samuti on tanklates tavapäraselt kahe-kolme päeva kütusevaru. "Seega ma ei usu, et keegi hindu sel nädalal tõstab," rääkis Olerexi juhatuse liige.

Hinnalangus nädala teises pooles on tema sõnul tavapärane praktika, mille on toonud tugev konkurents turul. Nädalavahetuseks langevad hinnad üldiselt hulgihinna tasemele ehk marginaal kahaneb sisuliselt nulli, nii et kui võtta arvesse ka kliendisoodustused, müüvad tanklad kütust isegi miinusega.

Esmaspäeval aga toimub Vahi sõnul tavaliselt hinnakorrektsioon turutasemele. Seega on tema sõnul eksitav ka ajakirjanduse kaudu leviv informatsioon, justkui oleks aktsiisitõus kütusehindadesse juba sisse arvestatud. Sel esmaspäeval kasvasid hinnad pühapäevaga võrreldes 13 senti 1,204 sendini liitrist.

Vaht märkis, et kui võrrelda hinnataset aga varasemate esmaspäevadega, siis on hinnatõus olnud ligikaudu 1 kuni 2 senti. Selle taga on tema hinnangul peaasjalikult maailmaturu naftahinna mõjud.

Kui palju kütus kallineb, ei julgenud müüjad prognoosida.

"Hulgihinnale lisandus täna hommikul 4,5 senti. Kas nüüd jaehinnale täpselt sama palju lisandub, seda on vara öelda, sest kütuse jaehind sõltub mitmest asjaolust - kütuse ostuhinnast, kohalikust konkurentsist, dollari kursist. Kohalik konkurents kindlasti mõjutab hindu väga palju," selgitas Neste Eesti jaemüügijuht Kristi Pari "Aktuaalsele kaamerale".

"Varem või hiljem see hinnatõus tuleb, aga mis päeval täpselt, eks natuke aeg näitab," lisas ta.

Statoil Eesti mootorikütuste müügidirektor Meelis Migur ütles, et eelmise aasta jaanuari lõpuga võrreldes seekord nii suurt ostupaanikat ei olnud.

"Jaemüüjad hoiavad keskmiselt 2-3päevast laovaru ja eks natukene on ka tankimine eelmise kuu lõpus tõusnud. Jah, me ei näinud sellist ostupaanikat kui aasta tagasi, kus ikkagi jaanuari viimastel päevadel olid jaamades järjekorrad ja kõik nõgusad nõud lasti täis. Sel aastal on kuidagi rahulikumalt võetud seda," kommenteeris ta.

Kolmapäeval tõusis aktsiis 5,4 senti liitrist diislil ja 5,6 senti liitrist bensiinil. Kui eeldada, et maailmaturu hinnad jäävad kolmapäevasele tasemele, on Vahti hinnangul üsna kindel, et nii palju hinnad ka tõusevad, ulatudes tuleval nädalal 1,259 euroni liitrist.

Neljapäeval pärastlõunal maksis diislikütuse ja bensiiniliiter Tallinna tanklates alla 1,2 euro.