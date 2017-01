Lätist ostetud õllepurgilt enam Eestis pandiraha tagasi ei saa

Taaraautomaat. (Foto: Pärnu Postimees/Scanpix)

Tulenevalt Eesti ja Läti alkoholiaktsiisimäärade erinevusest ja sellest tingitud jõulisest piirikaubanduse hoogustumisest, muutis Eesti Pandipakend alanud aasta algusest siiani kehtinud reegleid, vahendasid ERR-i raadiouudised.

Seni on Eesti turu väiksusest tulenevalt meie pandisüsteem olnud äärmiselt liberaalne ja Pandipakendi pandimärki võinud kasutada ka nendel toodetel, mida müüakse väljaspool Eestit.

Tagamaks Eesti keskkonnakaitse olulise osa - tagatisraha süsteemi jätkusuutlikkuse - võib alates 1. jaanuarist Eestis müüa üksnes selliseid pandiga koormatud alkohoolseid tooteid, millel on unikaalne ehk eestipõhine vöötkood ja pandimärk.

Sellise otsuse tingis viimasel ajal hoogustunud alkoholi sissevedu Lätist, ütleb keskkonnaministeeriumi jäätmeosakonna juhataja Peetr Eek.

"Siiani on Eesti süsteem olnud väga avatud. On aktsepteeritud sellist märgistust, kus ühe ja sama märgistusega müüakse tooteid nii Eestis kui ka Lätis. Juhul, kui nad on Lätis müüdud, siis nende eest ei ole panti sisse makstud. Kui seda märgistuse järgi pole eraldatud, peab pandisüsteem raha välja maksma ikkagi," lausus Eek ja lisas, et tarbija jaoks oli see nagu lotovõit.

Suvine poolaasta statistika näitas, et Läti-suunalise piirikaubanduse maht ulatus ainuüksi pandiga alkohoolsete toodete puhul pea 30 miljoni ühikuni.

Tootjates tekitab Pandipakendi otsus üksajagu pahameelt, sest see piirab müügitegevust. Kui tootjal oli seni valida, kas müüb laost Eestisse, Lätti või Soome, siis nüüd tuleb teha kõigile eri märgistus.