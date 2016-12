Eesistumisaja 30 000 külalist panevad Eesti lennuühendused proovile

(Foto: Siim Lõvi /ERR)

Seetõttu on oluline ka ühendus Euroopa suuremate transiitlennujaamadega, näiteks Frankfurdi ja Müncheniga, kuid ka lähemate pealinnade Riia, Helsingi ja Stockholmiga, kirjutas Eesti Päevaleht.

Eesti eesistumise logistikajuht Toomas Tirs ütles, et kuigi praegu ei ole veel kõigi sündmuste päevakord ja muud üksikasjad paigas – kas konkreetsele konverentsile või kohtumisele tulevad inimesed saabuvad õhtul või hommikul –, on ligikaudsed mahud planeerimise jaoks olemas ja Tallinna lennujaamale teatatud.

Ta selgitas, et peale lennujaama on ta korduvalt kohtunud Nordica ja Air Balticu esindajatega ning tema kolleegid on asja arutanud Brussels Airlinesiga. Lennujaam on lennuliikluse suurenemisest rääkinud veel mitme lennufirmaga. „Meie lootus ja eeldus on, et lennufirmad, kes lendavad suurematesse keskustesse, sellega ka arvestavad,” lausus Tirs.

Nordica turundus- ja kommunikatsiooniosakonna juhi Piret Sauteri sõnul on olulisematest linnadest, kust tuleb Eesti EL-i eesistumise perioodil prognoositavalt suurem ärireisijate voog, võimalik panna liiklema suuremad lennukid, mis mahutavad rohkem reisijaid.

Samuti on kaalumisel olnud lisalennuliinid. Ta lisas, et mais avab Nordica uue Tallinna-Hamburgi liini ja kavas on suurendada Tallinna-Brüsseli liini sagedust.