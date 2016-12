Hololei: Venemaaga transpordikoostöös dialoog puudub

Henrik Hololei. (Foto: Postimees/Scanpix)

Hololei rääkis usutluses Postimehele, et kuna Euroopa ettevõtted sõltuvad ühel või teisel moel Venemaa transpordist, siis oleks hea, kui dialoog toimiks, aga praegu ei ole see kahjuks mõeldav.

"ICAO-s (rahvusvaheline tsiviillennunduse organisatsioon) oli Venemaa näiteks praktiliselt isolatsioonis. Ta ise otsustas end sinna panna, olles vastu põhimõtteliselt kõigele, mida muud maailma riigid ellu viia üritasid," märkis ta.

Hololei arvates on Venemaa sammude motiiviks tõenäoliselt tahtmine saada mingeid eritingimusi ja eeldus, et Venemaad koheldakse kuidagi teisiti. "Tihtipeale Venemaa just seda tahabki. Aga see pole lihtsalt mõeldav," ütles Hololei.

Tema arvates otsustas Venemaa protsessis osaleda mittekonstruktiivselt, mängis ennast täiesti auti ja lõpuks polnud kedagi, kes oleks tahtnud nendega isegi mingisugusesse dialoogi asuda, sest nende vastus igale asjale oli lihtsalt ebakonstruktiivne.

"Maanteetranspordiga on olnud pidevalt probleeme – Venemaa rakendab mõnede riikide suhtes lihtsalt mingeid makse või tolle, teiste riikide suhtes aga mitte. See ei toimu loogilisel alusel, vaid suva järgi," selgitas Hololei.

Hololei sõnul on ettevõtjatele kõige tähtsam asi ettearvatavus, kuid Venemaa puhul me ei tea, mida homme otsustatakse teha lihtsalt seepärast, et keegi nii otsustab.