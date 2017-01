Oviir: Team Estonia võiks tuua James Bondi Eestisse

Daniel Craig (Foto: Reuters/Scanpix)

Parlamendisaadik Liisa Oviir kohtub reedel peaminister Jüri Ratasega, lootuses saada toetust oma ideele algatada riiklikke institutsioone hõlmav Team Estonia, mis oleks kompetentsikeskus strateegiliste välisinvesteeringute meelitamiseks ja Eesti läbimurdeliseks tutvustamiseks maailmas. Oviir usub, et juhul, kui valitsus initsatiivi töösse võtaks, võiks see aidata Eesti majandust.

Ta toob näiteks Singapuri, mis hoolimata kõrgest elukallidusest suutis meelitada oma riiki Rolls-Royce'i lennukimootoritehase. Ta usub, et Team Estonia võiks sellised edulood ka Eesti jaoks võimalikuks teha.

Esimeseks ülesandeks peab ta kaasata investoreid konverentsikeskuse rajamiseks, kuid määrama peaks kõik prioriteetsed valdkonnad, millele otsitaks strateegilisi investoreid, samuti peaks otsima ja riiklikult toetama ekspordivõimalusi.

"Oma liftikõnes olen Jüri Ratasele öelnud, et esimene pääsuke oleks strateegilise investeerija leidmine konverentsikeskusele, kas see siis tuleb linnahalli või kusagile mujale. Aga neid valdkondi on veel terve hulk, näiteks meie puidusektor koos it-sektoriga - ega me ei taha ju seda puitu lihtsalt toorainena välja viia, aga miks mitte näiteks eksklusiivse puitmööbli tegemine, see vajab kindlat investeeringut sinna," leiab Oviir, et riik peaks õla alla panema.

Oviiri hinnangul peaks loodav kompetentsikeskus tegelema just suurte, paljude osapoolte koostööd eeldavate projektidega, mis üksi käiksid ülejõu.

"Team Estonia fookuses võiksid olla suured kampaaniad, mis nõuavad teistsuguseid rahastamisvõimalusi. Üks mu soove on, et oleksime järgmise "James Bondi" avakaadrites, et seal oleks näiteks Eesti ja Tallinn ja laulupidu ning Bond püüaks kurikaela näiteks laulukaare peal. See oleks väga suur ja mõjus asi, kuidas saada riigi tuntust suurendada," selgitab Oviir ERR.ee-le.

Samas nentis ta, et see pole ei odav ega lihtne ülesanne. "Selline klipikene maksab kümme miljonit, aga seda ei saa teha EAS ega seda ei saa teha filmiinimesed, vaid seda tuleb teha valitsuse tasandil, sest need investeeringud hõlmavad palju valdkondi."

Oviir põhjendas, et just seetõttu ta tõstataski initsiatiivi, et ministeeriumid ja teised valitsusasutused seljad kokku paneksid ning seesuguse kompetentsikeskuse rajaksid, mis aitaks investeeringute meelitamise ja ekspordi toetamisega.

Ehkki initsiatiiv tuli ministrina Oviirilt, siis ise ta end selle keskuse juhina ikkagi ei näeks.

"Kindlasti ei ole minul plaanis hakata seda juhtima, aga oleksin hea meelega selle teemaga riigikogu välisasjade komisjoni liikmena kaasas, et aidata seda käima lükata," pakub Oviir.

Koos Oviiriga on Ratase juures Team Estonia ideele toetust küsimas EAS-i ja mitmete ministeeriumite esindajad.