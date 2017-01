Mitme tööandja juures kokku üle 1200 eurot teenivad inimesed peavad hakkama riigile tulumaksu juurde maksma. (Foto: Postimees/Scanpix)

Nõnda võib juhtuda, et inimene saab kevadel, pärast oma tulude deklareerimist, ebameeldiva üllatuse osaliseks: selle asemel, et osa enammakstud tulumaksust tagasi saada, võib tal hoopis tekkida nüüd kohustus juurde maksta. See on asjaolu, millega inimesed ilmselt arvestada ei oska.

Sama oht kummitab ka kõrgemapalgalisi: üle 2100 euro teenivad inimesed ei tohiks üldse lasta tulumaksuvaba miinimumi enam maha arvestada, et vältida hilisemat juurdemaksmist. Seega on järgmise aasta jaanuaris tagumine aeg tulumaksuvaba miinimumi arvestamisest loobumiseks, et 2019. aasta kevadel ebameeldivat juurdemaksmise üllatust ei tekiks.

"Teeme niipalju kui võimalik, aga senisest mõnevõrra keerukam süsteem eeldab paratamatult ka seda, et inimene peab olema kursis, milliseks kujuneb tema aastane tulu ja kuidas see mõjutab tema maksukoormust. Näiteks kui on teada, et tulu on kuus keskmiselt suurem kui 2100, siis ei tohiks lasta tööandjal üldse maksuvaba tuluga arvestada, et vältida hiljem juurdemaksmist. Kui kuine tulu jääb vahemikku 1200-2100, siis üritame inimest teavitada, aga kindlasti ei suuda me kõiki inimesi jooksvalt teavitada, osa tulust võivad inimesed deklareerida alles tulude deklareerimise perioodil ning siis on meie teavitus igal juhul tagantjärele," selgitas maksu- ja tolliameti maksude osakonna juhataja Evelyn Liivamägi ERR.ee-le.

Liivamägi tõdes, et astmelise tulumaksu korral on sisuliselt võimatu maksuvaba tulu korrektselt arvestada, mistõttu tuleb tagantjärele, kui tuludeklaratsioon esitatud, tõenäoliselt ikka raha juurde maksta.

"Astmeliselt langeva maksuvaba tulu kehtestamisel tekib tõesti olukord, kus mitme tööandja juurest kokku üle 1200 euro suurust tasu saavatele inimestele on väga keeruline kui mitte võimatu kuupõhiselt õiget maksuvaba tulu arvestada ning tõenäoliselt arvestatakse maksuvaba tulu rohkem, kui aasta peale ette nähtud," selgitas Liivamägi.

"Sama olukorra ees on inimesed, kes saavad aasta jooksul lisaks töötasule dividenditulu või muud tulu (vara müügist tulu, üüritulu, välismaal teenitud tulu, ettevõtlusest saadud tulu, metsamüük vmt), millelt tuleb tulumaks tasuda järgmisel aastal esitatava tuludeklaratsiooni alusel. Kuna tegelik maksuvaba tulu suurus selgub aasta kogutulu teadasaamisel, tähendab see neile seda, et vähem tasutud tulumaks tuleb juurde maksta füüsilise isiku tuludeklaratsiooni alusel," põhjendas Liivamägi.

Maksuvaba tulu võetakse raamatupidamissüsteemides arvesse automaatselt. Seda, kas raamatupidaja saab muuta maksimaalselt arvesse võetavat maksuvaba tulu inimese kohta, sõltub juba kasutatavast süsteemist.

Tulu- ja sotsiaalmaksudekalratsioonide alusel oli 2016. aastal kokku umbes 50 000 inimest, kes said tulu ja erinevaid toetusi mitmelt väljamakse tegijalt ning kelle aastatulu oli suurem kui 14 400 eurot ehk 1200 eurot kuus. Selle 50 000 seas aga ei kajastu need inimesed, kes said lisaks palgale tulu muudest allikastest, näiteks vara müügist, väljaüürimisest, välismaal töötamisest, ettevõtlusest, metsamüügist jms.

"See info esitatakse meile tulude deklareerimise käigus ja seda ette ennustada on keeruline," põhjendas Liivamägi.

Juurdemaksed saab ajatada

Liivamägi sõnul saavad inimesed, kes teenivad tulu mitmest allikast, ka ise seda ennetavalt reguleerida, et alatasutud tulumaksu olukorda ei tekiks. Kuid see eeldab, et inimene ise selle peale tuleks.

"Kui töötaja seda soovib, ei pea tööandja arvesse võtma kogu maksuvaba tulu. Plaanime e-maksuametisse luua lahendused, et inimesed oleksid kursis oma maksuvaba tulu kasutamisega ja võimaliku täiendava maksukohustusega, mis tuludeklaratsiooni esitamisel tekib. Plaanime ka teavitusi maksuvaba tulu piirmäära täitumisest, et inimesed saaksid vajadusel aasta kestel maksuvaba tulu arvesse võtmisest loobuda," pakkus Liivamägi lahendusi.

Mitmesajaeurose juurdemaksunõude saanud töötaja võib taotleda maksu- ja tolliametilt maksude ajatamist. Selleks tuleb e-maksuametis ise endale maksegraafik koostada, valides sobiva perioodi, mille jooksul igakuiselt osa summast ära tasuda. Maksmise saab ajatada kahe kuni 24 kuu peale. Minimaalne tagasimaksesumma kuus on 50 eurot.