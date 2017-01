Trump lubas kärpida ettevõtete makse ja regulatsioone, USA lahkub Vaikse ookeani kaubandusleppest

USA president Donald Trump Valges Majas kohtumisel ettevõtjatega. (Foto: Nicholas Kamm/AFP/Scanpix)

Pärast ettevõtjatega Valges Majas kohtumist kordas Trump samas hoiatust, et kehtestab "kõrged tollimaksud" ettevõtetele, mis viivad tootmise USA-st välja, vahendasid BBC ja Politico.

"Me kärbime massiivselt regulatsioone, kuid reeglid on sama kaitsvad ka inimeste suhtes," ütles ta ajakirjanikele.

Ta lubas, et kärbib ettevõtte tulumaksu 15 või 20 protsendini praeguselt 35 protsendilt ning kõrvaldab määruseid kuni 75 protsendi ulatuses.

Alates presidendivalimistest on Trump noominud USA ettevõtteid, kes on viinud tootmise riigist välja. Lubades kehtestada maksud välismaal toodetud toodetele, ütles ta ettevõtjatele: "Kõik, mida peate tegema, on jääma siia."

Kohtumisel osalesid erinevade ettevõttete esindajad, teiste hulgas kaitsetööstuse ettevõtte Lockheed Martin, rõivatootja Under Armour Whirpool, elektriautode tootja Tesla ja farmaatsiaettevõtte Johnson & Johnson esindajad.

Trump ütles hommikul Twitteris, et teda ootab ees tihe päev, mis keskendub töökohtadele ja riiklikule julgeolekule. Päevakava kohaselt kohtub ta pärastlõunal töötajate esindajatega.

Pole selge, milliseid korraldusi ta esmaspäeval võib allkirjastada, kuid pühapäeval andis tema administratsioon teada, et teemad varieeruvad immigratsioonist Iisraeli ja majanduseni, sealhulgas võib ta üle vaadata Põhja-Ameerika Vabakaubanduskokkuleppe (NAFTA).

Trump on süüdistanud, et kaubanduslepe Mehhiko ja Kanadaga võtab ära USA inimeste töökohad.

Trump ütles pühapäeval osade Valge Maja töötajate ametisse pühitsemise tseremoonial, et on pärast ametisse astumist olnud juba ühenduses nii Kanada peaministri Justin Trudeau'ga kui ka Mehhiko presidendi Enrique Peña Nietoga. Samuti peab ta mõlemaga lähiajal kohtumised.

"Keegi on kuulnud midagi NAFTA-st? Ma tegin kampaania mõnes mõttes NAFTA põhjal. Kuid me hakkame NAFTA, immigratsiooni ja piirijulgeoleku üle läbi rääkima. /.../ Ma usun, et leiame hea lahenduse Mehhiko, USA ja kõigi jaoks, kes on sellega seotud," ütles Trump tseremoonial.

Trump peaks Peña Nietoga kohtuma 31. jaanuaril. Veel pole teada, millal toimub kohtumine Trudeau'ga.

Trump andis korralduse USA lahkumiseks Vaikse ookeani kaubandusleppest

USA president Donald Trump allkirjastas esmaspäeval kolm täiitevkorraldust -- USA lahkumiseks Vaikse ookeani partnerlusleppest (TPP), föderaaltöötajate palkamise külmutamiseks ning sammudeks välisriikide vabaühenduste vastu, mis toetavad aborte.

"Oleme sellest juba pikka aega rääkinud," ütles Trump, allkirjastades otsust USA lahkumiseks TPP-st. "See, mida me äsja tegime, on Ameerika tööinimese jaoks suur asi."

Washingtoni algatatud ja 2015. aastal 12 riigi poolt allkirjastatud TPP ei ole veel jõustunud ning Ühendriikide taandumine tähendab sellele ilmselt surmaotsust.

Leppe allkirjastajad -- Austraalia, Brunei, Kanada, Tšiili, Jaapan, Malaisia, Mehhiko, Uus-Meremaa, Peruu, Singapur, Ühendriigid ja Brunei -- esindavad koos 40protsenti maailma majandusest.

Kinnisvaramiljardäri presidendikampaania üks kesksemaid lubadusi oli tühistada kaubanduslepped nagu TPP ja Põhja-Ameerika Vabakaubanduslepe (NAFTA), mis tema sõnul on viinud USA-st töökohti ja hävitanud selle tööstuspiirkonnad.

Trump executive orders:

-Federal hiring freeze

-Funding ban to groups promoting abortion overseas

-Withdraw from TPPhttps://t.co/g8bvg0j8Lb pic.twitter.com/tXx5MmGQt8 — POLITICO (@politico) January 23, 2017