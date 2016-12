Kaitsealaseid riigihankeid hakkab korraldama kaitseinvesteeringute keskus

Kas on võimalik oma teadustöö tulemused mahutada kolme minutisse ja see köitvalt ette kanda? On - tõestasid noored teadlased kõige erinevamatelt aladelt Eesti Teaduste Akadeemia poolt korraldatud konkursil „Teadus 3 minutiga“. Jälgime võistluse käiku ja saame tuttavaks kuue noore teadlasega, kes sellest võistlusest võitjana väljusid. Toimetaja Marika Kaasik, režissöör Aile Ellmann, produtsent Olga Käo.