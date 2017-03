Maag Grupp ostis pankadelt nõuded Tere vastu, vahetades ka juhtkonna välja

(Foto: Mirjam Nutov/ERR)

Maag Grupi nõukogu esimees Roland Lepp ütles, et nõuete müügi tulemusena ei omandanud Maag veel kontrolli Tere üle, kuid plaanib pidada läbirääkimisi Tere omandamiseks ja esitada koondumisteate koondumisloa saamiseks.

"Eeldatavasti esitame koondumisloa taotluse konkurentsiametile lähipäevil. Pärast seda on ooteaeg maksimaalselt neli kuud. Ja kui vastus on positiivne, asume Teret ostma," rääkis Lepp intervjuus ERR-i raadiouudistele.

Maag hindab enda turuosa rohkem kui 20 protsendile. Kui suureks võib see koondumise järel olla, on Lepa sõnul vara veel öelda. "Teame, et Tere potentsiaal on suur, aga meil ei ole isegi numbreid, millest rääkida."

Tehingut rahastanud Swedbanki ettevõtetepanganduse juht Heiki Raadik kommenteeris, et Eesti piimandussektoris on viimasel ajal olukord paremaks läinud.

„Esiteks on siinsed piimahinnad taas tõusule pööranud ja paistavad normaliseeruvat ning teiseks loob kõnealune tehing eeldused, et ASile Tere tekib hea sektoriteadmisega ja finantsiliselt tugev uus omanik. See kõik peaks positiivselt mõjuma nii piimatootjatele kui ka -tööstusele,“ sõnas Raadik.

Roland Lepp lisas, et seoses Tere raskustega on olnud olukord piimaturul habras. "Põllumees pole Terele usalduse puudumise tõttu enam piima müünud, mistõttu on ettevõte töötanud alakoormusega. Eestist veetakse iga päev 600 tonni piima välja, mis tegelikult tuleks siin Eestis ümber töödelda. Siis jääks ka tulu Eestisse."

Maag Grupp koondab ettevõtted Farmi piimatööstus, Rannarootsi lihatööstus, Pouttu, Avalon Foods, Maag Food, Gelid Food ja Nigula Piim.

Tere juhiks sai Margit Talts

Samal ajal teatas Tere pankrotihaldur vandeadvokaat Maire Arm, et kutsus tagasi senised Tere nõukogu liikmed ning valis uue nõukogu, kuhu kuuluvad Pharma Holding OÜ juhatuse esimees Katre Kõvask, Kamakamaka OÜ juhatuse liige Erik Haavamäe ning Ellex Raidla partner Sven Papp.

Nõukogu määras juhatajaks Margit Taltsi, kes on pikaaegse juhtimiskogemusega kaubandus- ja toidutööstusvaldkonnas.

Aivar Rehe koos senise nõukoguga astus tagasi. Jätkub Tere senine saneerimisrežiim, mille uus juhatus vaatab üle ning teeb otsused koostöös partneritega.

„Margit Talts on pikaajalise toidutööstuse juhtimise kogemusega ning toob Tere juhtimisse asjatundlikkust ning värskust,“ ütles Tere ASi uus nõukogu esimees Katre Kõvask.

„Nii töötajate kui ka koostööpartnerite vaates on Tere majandustegevus olnud mõnda aega ebakindel, kuid usun, et Margit suudab meeskonda motiveerida ning suunata Tere stabiilsesse arengusse. Tahame, et Teres töötavad inimesed tunneksid end kindlalt. Samal ajal jätkub ka Tere saneerimiskava. Perioodil, mis konkurentsiamet menetleb koondumisluba, on meie ülesanne hoida ettevõte parimas võimalikus vormis.”

Margit Talts on pikalt töötanud toiduettevõtete valdkonnas. Muu hulgas juhtis ta aastatel 2002-2005 Kesko Food AS Säästumarketi keti direktorina Säästumarketite kasvu ja levikut kogu Eestis. 2005.–2016. aastani töötas Margit Talts AS Maag Grupp tegevjuhina, sealhulgas 2012-2013 juhtis Rannarootsi Lihatööstust.