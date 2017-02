Uuring: millist töötajat on aastal 2024 Eestis vaja, millist mitte?

Järgneval kümnendil enim kasvava/kahaneva töötajate arvuga tegevusalad. (Foto: OSKA uuring/SA Kutsekoda)

OSKA tööturu ülevaatest selgub, et aastaks 2024 on Eestis pea 50 000 tööealist vähem kui praegu. Järjest enam on vaja kõrgharidusega spetsialiste ning vähem lihtsa töö tegijaid.