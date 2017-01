Uurimus soovitab maksustada põlevkivi kaevandamist kogusepõhiselt või netotulu alusel

Ernst & Youngi uurimus soovitab kaaluda Eesti põlevkivi kasutamise maksustamisel kaht varianti: praegusele lähedast kogusepõhist maksustamist, mis on seotud raske kütteõli turuhinnaga, või tootja tuludest sõltuvat maksustamist. Nii rahandusministeerium kui ka tootjad eelistavad jätkata praeguse maksustamisviisiga.

Pärast naftahinna kukkumist seati Eestis põlevkivi kasutamise maksustamine sõltuvusse raske kütteõli maailmaturu hinnast. Ernst & Youngi uuring soovitab lisada kütteõli kõrvale teise referentstootena ka elektri hinna, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Alternatiivse variandina pakutakse maksustamist tootja netotulu alusel.

"Kogusepõhise alternatiivi suur eelis on, et see on väga sarnane süsteemile, mida praegu Eestis juba rakendataksde. Selle sisseviimine oleks palju lihtsam. Samas netotulu põhise süsteemi puhul näeme ka suurt potentsiaali riigitulu maksimeerimiseks. Tegemist on progressiivsema süsteemiga ja seal on riskid ettevõtte ja riigi vahel paremini jaotatud," selgitas Ernst & Young Baltic AS-i juhtivkonsultant Keiu Rõa.

Rahandusminister Sven Sester eelistab jätkata praeguse maksustamissüsteemiga.

"Ma ise arvan, et tänane süsteem on parem, efektiivsem, läbipaistvam, stimuleerib ettevõtjat rohkem olema efektiivne. Ma pigem näen küll, et me võiksime olemasoleva süsteemiga jätkata ja mulle tundub ka, et ettevõtjad ise on andnud indikatsiooni, et pigem minna tänase süsteemiga edasi, nüüd juba hoopis uuelt tasemelt - teaduslikud uuringud on tehtud, finantsandmed on olemas," rääkis Sester.

Sama meelt on Viru Keemia Grupi (VKG) juht Ahti Asmann.

"Meie toetame maksusüsteemi, mis on paindlik turu ja hindade suhtes ja toetab efektiivseimat tootmist. Sisuliselt tänane n-ö ajutine süsteem, kus põlevkiviressurss on maksustatud, lähtudes raske kütteõli maailmaturu hindadest, on meie arvates loogiline," rääkis Asmann.

Samuti soovitatakse uuringus kaotada põlevkivi üleriigiline kaevandamismäär 20 miljonit tonni aastas ning siduda piirangud vaid keskkonnamõjuga seotud aspektidega. Keskkonnaministerium seda soovitust lähiajal järgida ei kavatse, viidates, et praegu kaevandatakse aastas põlevkivi vaid umbes 15 miljonit tonni.