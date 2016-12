Jõhvi tööstusparki tulev rehvide ümbertöötlustehas valmib novembriks

(Foto: Rehviliit)

Algselt oli plaan rajada tehas Sillamäe sadamasse, ent nüüd on firma otsustanud Jõhvi tööstuspargi kasuks, ütles ettevõtte juhatuse esimees Mikhail Veksler BNS-ile.

"Leping USA ettevõttega Eco Green on allkirjastatud ja nüüd tegeleme finantseerimise leidmisega, töötame pankade ja keskkonnaministeeriumiga, Keskkonnainvesteeringute Keskusega (KIK) ja kavatseme ka suhelda Kredexiga, et koondada ehituseks vajalik kapital," rääkis Gummigranuli juht.

"Meil on sõlmitud leping maakasutuseks, oleme sisse andnud taotluse jäätmekäitlusloa saamiseks," sõnas ta, lisades et ettevõte tegeleb praegu ehitusfirma otsimisega, mis tehasehoone valmis ehitaks. "Ei saa veel hetkel öelda, millal ehitus algab, aga plaanime, et novembriks oleks tehas valmis ja töötaks. Ning et tehas mitte ainult ei töötleks ümber rehve, vaid valmistaks nendest ka toodangut."

Ettevõte tegeleb Veksleri sõnul praegu ka projektile investori otsimisega. "Me küll otsime investorit, aga pole seni seda leidnud. Püüame probleemi lahendada pankade abil, suhtleme ministeeriumi ja KIK-iga, osaleme konkurssidel, et tehas operatiivselt üles ehitada," rääkis ta.

"Riik raha anda ei saa, see ei ole reaalne, raha peab tulema pankadest. Pankadega on mõningad raskused, aga püüame nendest jagu saada," lisas Veksler.

Veksleri sõnul on tehase ehitamine väga vajalik, kuna siin on väga palju rehve, mida praegu ei ole võimalik praktiliselt ümber töödelda. "Ministeerium suhtub sellesse küsimusse väga positiivselt, eriti [jäätmeosakonna juhataja] Peeter Eek, kellega me oleme suhelnud, ta aitab meid väga palju," märkis Veksler.

"Püüame praegu kõiki teid kasutades leida rahastuse, et tehas kiiresti valmis ehitada. Sest tehase ehitamine peaks käima üsna ruttu, kuue kuuga peaks see võimalik olema," rääkis ta. Kuu aega läheb Veksleri sõnul seadmete tarnimisele ja umbes kuu nende montaažile ning siis saabki tehase käima panna. "Kusjuures ehitus ja seadmete tarnimine saavad käia samal ajal," märkis ta.

Tehas maksab umbes 3 miljonit eurot, lisaks ehitusmaksumus umbes miljon eurot. "Tahame teha ilusti, heakorrastatud tehase. Töötama hakkab seal 35 inimest," sõnas ta. Tehas utiliseeriks aastas 10 000 tonni rehve.